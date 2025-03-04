Для чего нужно серое удостоверение
Так называемое серое удостоверение могут получить родственники военнослужащего, который погиб в связи с защитой Украины или выполнением служебных обязанностей в зоне боевых действий. Этот документ открывает доступ к ряду льгот, передает 24 Канал со ссылкой на "Юридическую сотню".
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Чтобы получить серое удостоверение необходимо обратиться непосредственно в органы социальной защиты населения по месту регистрации.
Какие льготы предоставляет серое удостоверение
Если семья погибшего военного обладает таким документом, то для нее становится доступным ряд услуг с учетом льгот и скидок от государства. Например, медицинских. В частности, возможностью получения бесплатных лекарств по рецепту, протезирование зубов, санаторно-курортное лечение и тому подобное.
Пользование серым удостоверением также позволяет получить:
- 50 % скидки платы за пользование жильем (квартплаты),
- 50 % скидки платы за пользование коммунальными услугами,
- 50 % скидки стоимости топлива для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления,
- внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственных жилых домов и первоочередной текущий ремонт жилых домов и квартир,
- пособие по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов от средней заработной платы независимо от стажа работы,
- очередной ежегодный отпуск в удобное время; дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель в год,
- преимущественное право остаться на работе во время сокращений,
- внеочередное обеспечение жильем при необходимости улучшения жилищных условий,
- получение займа на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов с погашением его в течение 10 лет начиная с пятого года после окончания строительства,
- поступление вне конкурса в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования за счет бюджетных средств,
- ежегодная разовая денежная помощь,
- другие льготы, предусмотренные законодательством
Важно! Но несмотря на это льгота на бесплатный проезд не предусматривается серым удостоверением. Для этого семье погибшего военнослужащего необходимо оформить черное удостоверение.