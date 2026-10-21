Почему могут сократить выплаты в ноябре

Уже в ноябре 2026 года часть пожилых людей рискует столкнуться с переплатой, которую придется возвращать государству.

Чаще всего это происходит, когда человек устраивается на работу или открывает бизнес, но забывает уведомить об этом Пенсионный фонд, о чем пишет Главное управление ПФУ в Черновицкой области.

Справочно: ряд надбавок и повышений предусмотрен исключительно для неработающих граждан. Если вы начали зарабатывать, но продолжаете получать эти бонусы, фонд рано или поздно обнаружит несоответствие и начнет отчислять до 20% от ваших будущих выплат для погашения задолженности.

То же самое касается пенсионеров по выслуге лет, которые возвращаются на должность по своей специальности – их пенсия вообще приостанавливается.

Что еще влияет на размер кошелька

Важно оперативно сообщать ПФУ о переезде, особенно если вы покинули горную местность или зону радиоактивного загрязнения, ведь специальные "территориальные" доплаты в таком случае отменяются.

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Также выплаты пересмотрят, если вы утратили статус ветерана или ваш ребенок, на которого начислялась надбавка, прекратил обучение на дневной форме.

Кому оставят лишь 25% от назначенной суммы

Отдельные жесткие правила действуют для тех, кто находится на полном государственном иждивении. Согласно законодательству, таким пенсионерам на руки выдают лишь 25% от их пенсии.

Если же у такого человека есть нетрудоспособные члены семьи (например, несовершеннолетние дети или родители с инвалидностью), им могут перечислять до 50% от общей суммы выплаты.

Какие массовые проверки предшествовали этим мерам?

Напомним, что жесткий мониторинг продолжается уже не первый месяц. Как уже сообщалось, ПФУ начал масштабную верификацию через систему "Трембита", сверяя данные с реестрами МВД и налоговой службы.

Кроме того, тысячи украинцев рискуют лишиться пенсий по инвалидности из-за пропущенных медосмотров или недостаточного страхового стажа.