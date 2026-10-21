За що саме можуть урізати виплати у листопаді

Вже у листопаді 2026 року частина літніх людей ризикує зіткнутися з переплатою, яку доведеться повертати державі.

Найчастіше це стається, коли людина влаштовується на роботу або відкриває бізнес, але забуває попередити про це Пенсійний фонд, про що пише Головне управління ПФУ в Чернівецькій області.

Довідково: Низка надбавок та підвищень передбачена виключно для непрацюючих громадян. Якщо ви почали заробляти, але продовжуєте отримувати ці бонуси, фонд рано чи пізно виявить розбіжність і почне відраховувати до 20% з ваших майбутніх виплат для погашення боргу.

Це ж стосується пенсіонерів за вислугу років, які повертаються на посаду за своїм профілем – їхня пенсія взагалі призупиняється.

Які ще зміни впливають на розмір гаманця

Важливо оперативно повідомляти ПФУ про переїзд, особливо якщо ви покинули гірську місцевість чи зону радіоактивного забруднення, адже спеціальні "територіальні" доплати в такому разі скасовуються.

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Також виплати переглянуть, якщо ви втратили статус ветерана або ваша дитина, на яку нараховувалася надбавка, припинила навчання на денній формі.

Кому залишать лише 25% від призначеної суми

Окремі жорсткі правила діють для тих, хто перебуває на повному державному утриманні. Згідно із законодавством, таким пенсіонерам на руки видають лише 25% від їхньої пенсії.

Якщо ж у такої людини є непрацездатні члени родини (наприклад, неповнолітні діти чи батьки з інвалідністю), їм можуть перераховувати до 50% від загальної суми виплати.

Які масові перевірки передували цим крокам?

Нагадаємо, що жорсткий моніторинг триває не перший місяць. Як вже повідомлялося, ПФУ розпочав масштабну верифікацію через систему "Трембіта", звіряючи дані з реєстрами МВС та податкової.

Крім того, тисячі українців ризикують втратити пенсії з інвалідності через пропущені медогляди або брак страхового стажу.