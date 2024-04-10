5 миллиардов на восстановление: Украина получила помощь от Швейцарии

Швейцария анонсировала выделение 5 миллиардов швейцарских франков для поддержки восстановления Украины до 2035 года. Из этих средств 1,5 миллиарда франков будет направлено уже до 2028 года.

Средства для Украины

Это решение было принято Федеральным советом 10 апреля. В правительстве Швейцарии называют это "сильным жестом солидарности" с пострадавшими от войны украинцами.

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Швейцария оказывает гуманитарную помощь и поддерживает экономическое развитие и долгосрочную реконструкцию Украины с момента взрыва войны в феврале 2022 года. Такая поддержка основана на существующем сотрудничестве со страной и будет усилена в течение следующих двенадцати лет, как это было решено Федеральным советом,

– отмечают в правительстве.

Кроме предотвращения миграционным кризисам, эти средства играют ключевую роль в восстановлении Украины, для чего, по оценкам швейцарского правительства, понадобится примерно 440 миллиардов швейцарских франков.

! Согласно оценке Всемирного банка, потребности Украины в восстановлении составляют 486 миллиардов долларов, а анализ убытков и потребностей был проведен с участием финансирования от Швейцарии.

Уже сейчас Швейцария участвует в поддержке проектов в сферах энергетики, дорожного хозяйства и здравоохранения, направленных на восстановление поврежденной гражданской инфраструктуры в Украине.

Помощь от партнеров

Партнеры Украины активизируют усилия по военной помощи:

Германия заявила о поиске доступных в мире систем ПВО Patriot и других мер для ускорения их доставки в Украину.

В то же время Великобритания также присоединяется к выявлению систем Patriot и зенитно-ракетных комплексов для поддержки Украины.

Чехия выразила готовность передать 1,5 миллиона боеприпасов Украине, однако, по комментарию Кирилла Буданова из ГУР МО, пока это не привело к конкретным результатам.

В США, несмотря на принятие Сенатом пакета помощи на сумму 95 миллиардов долларов для Украины, Израиля и Тайваня еще в феврале 2024 года, фактическая помощь задерживается из-за политической напряженности между республиканцами и демократами.

! Швейцария и Украина также начали широкомасштабный процесс политического восстановления, запустив его на Конференции по восстановлению Украины в Лугано в июле 2022 года.