Льготные счета за коммуналку: какие скидки действуют для УБД в июне

Военнослужащие Украины со статусом участника боевых действий имеют право на ряд государственных льгот. В частности, им предусмотрена существенная скидка на оплату коммунальных услуг.

Какие будут льготы на коммуналку для УБД в июне

Участники боевых действий имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг. Льготы действуют и в июне 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

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В частности, участники боевых действий могут рассчитывать на такие льготы от государства:

75% скидки на оплату жилья;

75% скидки на коммунальные услуги;

75% скидки на стоимость топлива для тех, кто проживает в домах без центрального отопления;

100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Однако воспользоваться ими могут только те, кто уже имеет официальный статус участника боевых действий. Если статус еще не оформлен, скидка на коммунальные услуги пока не предоставляется.

Как получить скидку на коммуналку УБД

После получения статуса УБД лицу необходимо подать два заявления: первое для внесения данных в ЕГАРП (Единый госреестр льготников), а второе – для оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Обращаться следует в Пенсионный фонд Украины. Вместе с заявлениями нужно предоставить оригиналы и копии следующих документов: