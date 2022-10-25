В МВФ оценили ежемесячные потребности в поддержке Украины в 2023 году. Так, в следующем году они могут достигать от 3 до 4 миллиардов долларов, однако это – не предел. Об этом рассказала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

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С момента полномасштабного вторжения страна-агрессор нанесла ущерб Украине больше, чем годовой ВВП нашего государства в 2021 году. ВВП тогда достигал 200 миллиардов долларов. Так, согласно оценке Всемирного банка, общий убыток сейчас достигает 97 миллиардов долларов. Однако местные эксперты считают, что эта цифра составляет 130 миллиардов долларов.

Кроме расходов на убытки, Банк оценивает общие потребности в реконструкции примерно в 349 миллиардов долларов США.

"Это говорит нам о том, что восстановление Украины потребует больших и постоянных усилий украинского народа. И мы, международное сообщество, призваны внести свой вклад", – подчеркнула Кристалина Георгиева.

Потребности Украины в 2023 году

Из-за войны ежемесячные потребности Украины в следующем году могут вырасти до 5 миллиардов долларов. Это может случиться, если разрушение украинской инфраструктуры и экономической деятельности станет еще более масштабным, чем сейчас.

В лучшем случае, по нашим оценкам, финансовые потребности Украины составят около 3 миллиардов долларов в месяц. Когда мы привлекаем дополнительное финансирование для увеличения импорта газа и некоторого ремонта критической инфраструктуры, мы быстро достигаем 4 миллиарда долларов в месяц. Недавние ракетные атаки, явно нанесшие гораздо больший ущерб, не только подтверждают справедливость этих оценок, но и заставляют нас рассматривать верхний предел в 5 миллиардов долларов,

– отметила директор-распорядитель МВФ.

Финансирование, о котором говорится, предназначено для так называемого "этапа восстановления", во время которого украинская экономика должна стабилизироваться, а Украина – соблюдать соответствующий пакет макроэкономической политики. Кристалина Георгиева заявила, что украинская сторона заслужила финансовую поддержку. Она призвала:

поддержать Украину в ее переходе от чрезвычайной фазы управления экономикой к фазе восстановления,

создать основу для успешной реконструкции динамичной и конкурентоспособной экономики.

Поддержка от международного сообщества

Кристалина Георгиева подчеркнула, что цифры поддержки Украины были согласованы с украинскими властями во время подготовки государственного бюджета на 2023 год. Это сотрудничество она назвала непростой задачей, поскольку события в Украине меняются чуть ли не каждый день, а потому трудно разработать макроэкономические прогнозы как основу для бюджета.

Нам тоже нужно планировать заранее. Потребности Украины в финансировании в 2023 году огромны,

– сказала она.

Также директор-распорядитель МВФ отметила, что мир уже помогает Украине устоять в этой войне. Так, международное сообщество объединилось и в 2022 году выделило Украине 35 миллиардов долларов в виде грантов и кредитов. Только МВФ, по ее словам, в этом году:

выделил Украине 2,7 миллиарда долларов собственных ресурсов в рамках экстренного финансирования,

направил дополнительные 2,2 миллиарда долларов через Администрированный счет.

Финансовая поддержка Украины: последние новости

13 октября в Украину поступило 1,3 миллиарда долларов дополнительного экстренного финансирования МВФ. Эти средства используются для усиления обороноспособности, а также на социальные программы и поддержку экономики.

12 октября Владимир Зеленский принял участие в работе второй министерской встречи стран-доноров, МВФ и Всемирного банка. Там он заявил, что Украине нужны минимум 55 миллиардов долларов и рассказал, на что именно.

В общей сложности с начала полномасштабной войны партнеры Украины передали более 19 миллиардов долларов финансовой поддержки.

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