Тож у МВФ оцінили щомісячні потреби у підтримці України у 2023 році. Так, у наступному році вони можуть сягати від 3 до 4 мільярдів доларів, однак це – не межа. Про це розповіла директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України.

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Яких збитків завдала Росія Україні

З моменту повномасштабного вторгнення країна-агресорка завдала збитків Україні більших, ніж річний ВВП нашої держави у 2021 році. ВВП тоді сягав 200 мільярдів доларів. Так, згідно з оцінкою Світового банку загальний збиток зараз сягає 97 мільярдів доларів. Однак місцеві експерти вважають, що ця цифра сягає 130 мільярдів доларів.

Окрім витрат на збитки, Банк оцінює загальні потреби у реконструкції приблизно в 349 мільярдів доларів США.

"Це говорить нам про те, що відновлення та відбудова України вимагатиме великих і постійних зусиль українського народу. І ми, міжнародна спільнота, покликані зробити свій внесок", – підкреслила Крісталіна Георгієва.

Потреби України у 2023 році

Через війну щомісячні потреби України у наступному році можуть вирости до 5 мільярдів доларів. Це може трапитися, якщо руйнація української інфраструктури та економічної діяльності стане ще масштабнішою, ніж є зараз.

У найкращому випадку, за нашими оцінками, фінансові потреби України становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць. Коли ми залучаємо додаткове фінансування для збільшення імпорту газу та деякого ремонту критичної інфраструктури, ми швидко досягаємо 4 мільярдів доларів на місяць. Нещодавні ракетні атаки, які явно завдали набагато більшої шкоди, не тільки підтверджують справедливість цих оцінок, але й змушують нас розглядати верхню межу в 5 мільярдів доларів,

– зазначила директорка-розпорядниця МВФ.

Фінансування, про яке мовиться, призначене для так званого "етапу відновлення", під час якого українська економіка повинна стабілізуватися, а Україна загалом – дотримуватися відповідного пакету макроекономічної політики. Крісталіна Георгієва заявила, що українська сторона заслужила на фінансову підтримку. Вона закликала:

підтримати Україну у її переході від надзвичайної фази управління економікою до фази відновлення,

створити основу для успішної реконструкції до динамічної та конкурентоспроможної економіки.

Підтримка від міжнародної спільноти

Крісталіна Георгієва підкреслила, що цифри підтримки України були узгоджені з українською владою під час підготовки державного бюджету на 2023 рік. Цю співпрацю вона назвала непростим завданням, оскільки події в Україні змінюються ледь не щодня, а відтак важко розробити макроекономічні прогнози як основу для бюджету.

Нам також потрібно планувати заздалегідь. Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні,

– сказала вона.

Також директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що світ уже допомагає Україні встояти у цій війні. Так, міжнародна спільнота об’єдналася та у 2022 році виділила Україні 35 мільярдів доларів у вигляді грантів і кредитів. Лише МВФ, за її словами, цього року:

виділив Україні 2,7 мільярда доларів власних ресурсів у рамках екстреного фінансування,

спрямував додаткові 2,2 мільярда доларів через Адміністрований рахунок.

Фінансова підтримка України: останні новини

13 жовтня в Україну надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування МВФ. Ці кошти використають для посилення обороноздатності, а також на соціальні програми та підтримку економіки.

12 жовтня Володимир Зеленський взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ та Світового банку. Там він заявив, що Україні потрібні мінімум 55 мільярдів доларів та розповів, на що саме.

Загалом з початку повномасштабної війни партнери України передали понад 19 мільярдів доларів фінансової підтримки.

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