Тож у МВФ оцінили щомісячні потреби у підтримці України у 2023 році. Так, у наступному році вони можуть сягати від 3 до 4 мільярдів доларів, однак це – не межа. Про це розповіла директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва на міжнародній експертній конференції з відновлення, реконструкції та модернізації України.
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Яких збитків завдала Росія Україні
З моменту повномасштабного вторгнення країна-агресорка завдала збитків Україні більших, ніж річний ВВП нашої держави у 2021 році. ВВП тоді сягав 200 мільярдів доларів. Так, згідно з оцінкою Світового банку загальний збиток зараз сягає 97 мільярдів доларів. Однак місцеві експерти вважають, що ця цифра сягає 130 мільярдів доларів.
Окрім витрат на збитки, Банк оцінює загальні потреби у реконструкції приблизно в 349 мільярдів доларів США.
"Це говорить нам про те, що відновлення та відбудова України вимагатиме великих і постійних зусиль українського народу. І ми, міжнародна спільнота, покликані зробити свій внесок", – підкреслила Крісталіна Георгієва.
Потреби України у 2023 році
Через війну щомісячні потреби України у наступному році можуть вирости до 5 мільярдів доларів. Це може трапитися, якщо руйнація української інфраструктури та економічної діяльності стане ще масштабнішою, ніж є зараз.
У найкращому випадку, за нашими оцінками, фінансові потреби України становитимуть близько 3 мільярдів доларів на місяць. Коли ми залучаємо додаткове фінансування для збільшення імпорту газу та деякого ремонту критичної інфраструктури, ми швидко досягаємо 4 мільярдів доларів на місяць. Нещодавні ракетні атаки, які явно завдали набагато більшої шкоди, не тільки підтверджують справедливість цих оцінок, але й змушують нас розглядати верхню межу в 5 мільярдів доларів,
– зазначила директорка-розпорядниця МВФ.
Фінансування, про яке мовиться, призначене для так званого "етапу відновлення", під час якого українська економіка повинна стабілізуватися, а Україна загалом – дотримуватися відповідного пакету макроекономічної політики. Крісталіна Георгієва заявила, що українська сторона заслужила на фінансову підтримку. Вона закликала:
- підтримати Україну у її переході від надзвичайної фази управління економікою до фази відновлення,
- створити основу для успішної реконструкції до динамічної та конкурентоспроможної економіки.
Підтримка від міжнародної спільноти
Крісталіна Георгієва підкреслила, що цифри підтримки України були узгоджені з українською владою під час підготовки державного бюджету на 2023 рік. Цю співпрацю вона назвала непростим завданням, оскільки події в Україні змінюються ледь не щодня, а відтак важко розробити макроекономічні прогнози як основу для бюджету.
Нам також потрібно планувати заздалегідь. Потреби України у фінансуванні у 2023 році величезні,
– сказала вона.
Також директорка-розпорядниця МВФ зазначила, що світ уже допомагає Україні встояти у цій війні. Так, міжнародна спільнота об’єдналася та у 2022 році виділила Україні 35 мільярдів доларів у вигляді грантів і кредитів. Лише МВФ, за її словами, цього року:
- виділив Україні 2,7 мільярда доларів власних ресурсів у рамках екстреного фінансування,
- спрямував додаткові 2,2 мільярда доларів через Адміністрований рахунок.
Фінансова підтримка України: останні новини
- 13 жовтня в Україну надійшли 1,3 мільярда доларів додаткового екстреного фінансування МВФ. Ці кошти використають для посилення обороноздатності, а також на соціальні програми та підтримку економіки.
- 12 жовтня Володимир Зеленський взяв участь у роботі другої міністерської зустрічі країн-донорів, МВФ та Світового банку. Там він заявив, що Україні потрібні мінімум 55 мільярдів доларів та розповів, на що саме.
- Загалом з початку повномасштабної війни партнери України передали понад 19 мільярдів доларів фінансової підтримки.
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