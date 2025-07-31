Военные в 2025 году имеют право в течение года на 2 отпуска, каждый из которых не превышает 15 календарных дней. Впрочем стоит заметить, что одновременно в подразделении могут отсутствовать только 30% от всех военнослужащих определенной категории.

Какой отпуск могут иметь военные?

Согласно закону Украины о социальной и правовой защите военнослужащих, предусмотрен отпуск на время военного положения составляет 30 календарных дней ежегодно. Кроме того, можно взять 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, передает 24 Канал.

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Кроме того, известно, что время, которое военный тратит туда и обратно, не учитывается в продолжительность отпуска. В то же время этот период не может длиться более 2 суток в одну сторону.

Согласно инструкции, которая была утверждена приказом Минобороны, время, которое можно потратить на проезд, определяет штаб воинской части. Там учитывают расстояние, время в пути и выбранный вид транспорта.

Однако если военный планирует отпуск за границу, то при таких обстоятельствах учитывается время на дорогу от места службы до государственной границы Украины в направлении выбранной страны для отдыха и вида транспорта, который будет происходить доезд.

Заметьте! Если же военный не выехал к указанному месту отдыха в рапорт или не может подтвердить постановку на учет, то он обязан вернуться в воинскую часть на следующий день после завершения срока отпуска.