18 мая, 16:15
Сколько украинцы получают "на руки" при минимальной зарплате в 2025 году
Основні тези
- В 2025 году минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 гривен, с которой удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора, оставляя "на руки" 6 160 гривен.
- Работодатель уплачивает ЕСВ 22% от зарплаты, что составляет 1 760 гривен, делая общие расходы на работника 9 760 гривен.
В 2024 году минимальную зарплату повышали дважды и сейчас она составляет 8 тысяч гривен. В 2025-м изменений пока не предусмотрено.
Сколько получают украинцы на "руки" при минималке
В 2025 году минимальная оплата за час составляет 48 гривен. Соответственно, с полной суммы заработной платы удерживают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора, сообщает 24 Канал со ссылкой на Гоструда.
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Итак, с минимальной зарплаты в размере 8 000 гривен удерживают:
- военный сбор составит 400 гривен;
- НДФЛ соответственно – 1 440 гривен.
Вместе это составляет 1 840 гривен, поэтому “чистая” минимальная зарплата сейчас в 2025 году равна 6 160 гривен.