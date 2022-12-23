Во сколько обойдется Рождество украинским переселенцам за границей
Из-за полномасштабной войны в Европу выехало немало украинцев, которые в этом году будут праздновать Рождество, к сожалению, вне дома. Так что 24 канал решил подсчитать во сколько им обойдется более-менее традиционный стол в этом году.
Где больше всего украинцев
Согласно данным НБУ, больше всего украинских беженцев в Польше – почти 1,5 миллиона. Много украинцев в Германии и Чехии – более 1 миллиона и около 450 тысяч соответственно. Более 100 тысяч украинцев зарегистрированы также в Италии, Испании, Болгарии, Великобритании и Франции.
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Цены на продукты в разных странах мы анализировали с сайта Numbeo, который профилируется на оценке стоимости жизни в разных странах мира. Для сравнения цен и понимания общей картины мы выбрали такие продукты: картофель, молоко, куриное филе и говядина, хлеб, апельсины, бананы, яблоки, листья салата, лук, помидоры.
Продуктовая корзина в Польше
Мясо
Килограмм куриного филе будет в среднем стоить 24,65 злотых (почти 208 гривен), а вот кило говядины из задней части обойдется несколько дороже – в 46,59 злотых (чуть больше 392 гривны).
Фрукты
Среди фруктов мы решили рассмотреть три позиции: яблоки, апельсины и бананы. Дешевле всего будет стоить кило яблок – 3,87 злотых (чуть больше 32 гривны), а вот апельсины обойдутся в 6,96 злотых (почти 59 гривен). Кило бананов будет, пожалуй, золотой серединой – 5,87 злотых (более 49 гривен).
Овощи
Овощи – едва ли не основная составляющая рождественского стола, особенно для тех, кто соблюдает пост. Килограмм картофеля, который может пойти как на вареники, так и на картофельные зразы и еще множество блюд, будет стоить около 3,32 злотых (почти 28 гривен), однако иногда можно найти и дешевле. Средняя цена на этот овощ варьируется от 1,90 до 5 злотых.
Еще одним постным блюдом может стать салат, который в общей сложности обойдется где-то в 16 злотых (около 135 гривен). Следовательно, головка листьев салата в среднем будет стоить 4,58 злотых (более 38 гривен), кило лука – 3,38 злотых (более 28 гривен), кило помидоров – 10,12 злотых (чуть больше 85 гривен).
Молоко и хлеб
Литр пастеризованного молока в среднем будет стоить 3,54 злотых (около 30 гривен), на него цена будет варьироваться от 2,99 до 5 злотых. Что касается хлеба, то буханка белого весом 500 граммов вам обойдется в 4,41 злотого (чуть больше 37 гривен).Напомним! По состоянию на 21 декабря курс злотого по отношению к гривне составлял в среднем 8,39 злотых.
Продуктовая корзина в Германии
Мясо
В Германии килограмм говядины обойдется почти в два раза дороже, чем куриное филе – 14,03 евро против 9,47 (почти 550 и более 371 гривны). Однако говядину можно купить и подешевле. Согласно данным сайта Numbeo, цена на нее в Берлине колеблется от 6,50 до 25 евро за килограмм. Аналогичная ситуация и с куриным филе – от 4,50 до 15 евро.
Фрукты
Что касается фруктов, то здесь ситуация отличается от Польши, поскольку самыми дешевыми оказались бананы – 1,47 евро (почти 58 гривен) за килограмм, а самые дорогие яблоки – 2,57 евро (около 101 гривны). Однако кое-где яблоки можно купить и за 1 евро, а где-то цена достигает 3,99 евро. Килограмм апельсинов вам обойдется в среднем в 2,42 евро (около 95 гривен).
Овощи
Среди овощей самыми дорогими оказались помидоры – 3,05 евро (почти 120 гривен), а вот картофель вполне доступный –1,88 евро (почти 74 гривны), что даже дешевле килограмма фруктов и практически аналогично цене буханки хлеба.
Овощной салат в Германии вам обойдется около 5 евро (почти в 196 гривен). Головка салатных листьев – 1,35 евро (около 53 гривны), цены преимущественно варьируются от 0,80 до 2 евро. Килограмм лука – 1,42 евро (около 56 гривен).
Молоко и хлеб
Литр молока и буханка хлеба весом 500 граммов стоят в Германии примерно одинаково – 1,13 и 1,58 евро соответственно (чуть больше 44 гривны и почти 62 гривны).Напомним! Средний курс евро к гривне по состоянию на 21 декабря составлял: в обменниках – 40,22 гривен, в банках – 42,30 гривны.
Продуктовая корзина в Чехии
Мясо
Кило мяса в Чехии обойдется в пределах 200 крон. Куриное филе будет стоить где-то на треть дешевле говядины, поэтому средние цены выглядят следующим образом: килограмм куриного филе – 196,65 кроны (более 319 гривен), говядина из задней части – 287,93 кроны (более 467 гривен).
Фрукты
Что касается фруктов, то здесь ценовой диапазон аналогичен Польше: самые дешевые яблоки, далее бананы и апельсины. Средние цены выглядят так: килограмм яблок – 40,48 кроны (почти 66 гривен), бананов – 36,10 крон (почти 59 гривен), а апельсинов – 44,80 крон (почти 73 гривны).
Овощи
Килограмм картофеля в Праге вам обойдется в около 21,49 кроны (почти 35 гривен), что более чем в два раза дешевле помидоров. Преимущественно цены на картофель колеблются от 13 до 30 крон за килограмм. Если же к картофельным блюдам захотите приготовить еще и салат, придется потратить на него около 110 крон (свыше 178 гривен).
Следовательно, головка листьев салата обойдется в 31,88 кроны (более 52 гривны), цена колеблется от 20 до 40 крон, помидоры – в 74,28 кроны (120 гривен), от 40 до 130 крон, а за килограмм лука придется заплатить 20,60 крон (33 гривны), от 15 до 30 крон.
Молоко и хлеб
Если к праздничному столу захотите приобрести еще хлеб, то за него в Праге придется отдать в среднем 23,65 кроны (более 38 гривен). Цена буханки белого хлеба весом 500 г колеблется от 18 до 31,90 крон. А вот литр молока дешевле – от 18 до 31,90 крон, поэтому средняя цена составит 23,65 кроны (более 38 гривен).Напомним! Курс кроны к гривне 21 декабря составлял почти 7 гривен за 1 крону.
Сколько могут заработать переселенцы
Ситуация с работой в Польше
В Польше население за июль – сентябрь получало в среднем 6 480,67 злотых. Что касается минималки, то она составляет 3 010 злотых. Такие данные обнародовало Центральное статистическое управление Польши (GUS) за III квартал 2022 года после вычета налогов (зарплата брутто).
Также, согласно GUS, в разных сферах можно получить:
- 2,2 тысячи злотых – кладовщик в сети магазинов одежды в ТЦ;
- 2,5 тысячи злотых – почтальон;
- 2,8 тысячи злотых – начинающий продавец в магазине электроники;
- 3 тысячи злотых – студент, работающий официантом только в выходные и в хорошем заведении в центре города;
- 3,4 тысячи злотых – новый работник Lidla;
- 4,1 тысячи злотых – продавец в овощном магазине;
- 4,5 тысячи злотых – сотрудник туристического агентства;
- 4,5 тысячи злотых – работник, который убирает в домах в Варшаве;
- 11,3 тысячи злотых – шеф-повар после двух лет опыта работы на этом посту;
- 20 тысяч злотых – главный бухгалтер крупной компании.
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Зарплаты в Чехии
Согласно данным Czech Statistical Office, средняя зарплата в Чехии за III квартал 2022 года составила 39 858 чешских крон, без вычета налогов. Уровень зарплаты также будет зависеть от региона, в котором вы будете работать.
Например, грузчик в Чехии может рассчитывать примерно на 12 тысяч крон в месяц (примерно 18 тысяч гривен), разнорабочий – 15 тысяч крон (свыше 22,5 тысячи гривен), работник склада – 20 тысяч крон (около 30 тысяч гривен), а квалифицированный строитель может получать от 25 тысяч крон (свыше 37,5 тысячи гривен). На каких ресурсах искать работу в Чехии и обо всех нюансах, читайте здесь.
На какие суммы можно рассчитывать в Германии
В Германии расчет зарплат немного отличается. К примеру, минимальная зарплата определяется не ежемесячным доходом, а почасовой оплатой. За трудоустройство и сферу работы в Германии отвечает Миграционная платформа EWL.Стоит внимания! В EWL ранее рассказали 24 каналу, что немецкие компании существенно изменили подход к поиску иностранных рабочих.
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- Украинцы, которые после начала полномасштабной войны смогли устроиться на работу в Германии, в среднем получают 1 467 евро (нетто) в месяц (54 тысячи гривен).
- Более четверти (26%) респондентов признались, что зарабатывают более 2 тысяч евро (76,7 тысячи гривен).
- Почти половина беженцев в Германии (45%) декларируют заработок в диапазоне 1 000 – 1 999 евро (38,4 – 76,6 тысячи гривен).
Где продуктовая корзина будет самая дешевая
- В Польше продуктовая корзина из овощей, фруктов, мяса (килограмм курятины), хлеба, молока составит около 72 злотых, или почти 606 гривен.
- В Германии – чуть больше 26,34 евро, или около 1 033 гривны.
- В Чехии – почти 513,58 кроны, или почти 832 гривны.
Таким образом, дороже всего в пересчете на гривны обойдутся продукты в Германии, однако если взглянуть на зарплату, которую можно получить там, то она также будет самой большой – 54 тысячи гривен (1 467 евро).
Наименьшую же минимальную зарплату украинцы получат в Чехии, а вот продуктовая корзина там станет всего на сто гривен дешевле. Таким образом выходит, что дешевле всего скупиться на Рождество, учитывая уровень зарплат, можно в Германии, а вот в Чехии будет дороже всего.
В Польше, где минимальная зарплата составляет чуть больше 25 тысяч гривен, или 3 010 злотых, цены будут довольно умеренными.Обратите внимание! Мы сравнивали средние цены в столицах трех стран (Варшава, Берлин, Прага), поэтому в других городах они могут отличаться.