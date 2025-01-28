Популярна ли "тысяча Зеленского" среди украинцев

Более 12,6 миллионов украинцев подали заявку на получение обещанной тысячи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Инициированная Президентом Владимиром Зеленским программа демонстрирует высокую эффективность. Учитывая опыт реализации программы, мы совершенствуем инфраструктуру, через которую люди получают помощь от государства.

Как отметил Шмыгаль, более 11 миллионов граждан уже получили "тысячу Зеленского".

Можно ли получить тысячу от государства сейчас

Оформить тысячу от государства можно до конца зимы. При этом, потратить средства необходимо в течение 2025 года.

"Тысяча Зеленского" поступает на счет для "Национального кэшбека". То есть, потратить помощь от государства можно на ограниченное количество товаров и услуг. В частности, на: