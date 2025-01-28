Чи популярна "тисяча Зеленського" серед українців

Більш як 12,6 мільйона українців подали заявку на отримання обіцяної тисячі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Читайте також У січні на виплату пенсій було спрямовано понад 60 мільярдів гривень

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Ініційована Президентом Володимиром Зеленським програма демонструє високу ефективність. Враховуючи досвід реалізації програми, ми вдосконалюємо інфраструктуру, через яку люди отримують допомогу від держави.

Як зазначив Шмигаль, більш як 11 мільйонів громадян уже отримали "тисячу Зеленського".

Чи можна отримати тисячу від держави зараз

Оформити тисячу від держави можна до кінця зими. При цьому, витратити кошти необхідно протягом 2025 року.

"Тисяча Зеленського" надходить на рахунок для "Національного кешбеку". Тобто, витратити допомогу від держави можна на обмежену кількість товарів та послуг. Зокрема, на: