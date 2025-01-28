Скільки витрачено на фінансування соцвиплат у січні

На пенсії у січні 2025 року було спрямовано загалом 61,7 мільярда гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також У ЄС назвали суму, яку виділили Україні на гуманітарну допомогу з 2022 року

Зверніть увагу! У ПФУ підрахували, що в Пенсійний фонд за січень звернулось 959,3 тисячі осіб.

Більшість пенсій було виплачено через уповноважені банки – 52,9 мільярда гривень. Через АТ "Укрпошта" передано – 8,8 мільярда гривень.

Також було профінансовано:

субсидії та житлові пільги на суму – 4 991,9 мільйона гривень;

страхові виплати – 2 522,5 мільйони гривень. (у тому числі і як лікарняні виплатили 1 347 мільйонів гривень).

Нагадаємо! На березень 2025 року запланована нова індексація. Однак, більшість пенсіонерів не відчують реальне збільшення виплат через зростання споживчих цін.