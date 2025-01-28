Сколько потрачено на финансирование соцвыплат в январе

На пенсии в январе 2025 года было направлено всего 61,7 миллиарда гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! В ПФУ подсчитали, что в Пенсионный фонд за январь обратилось 959,3 тысячи человек.

Большинство пенсий было выплачено через уполномоченные банки – 52,9 миллиарда гривен. Через АО "Укрпочта" передано – 8,8 миллиарда гривен.

Также было профинансировано:

субсидии и жилищные льготы на сумму – 4 991,9 миллиона гривен;

страховые выплаты – 2 522,5 миллиона гривен. (в том числе и как больничные выплатили 1 347 миллионов гривен).

Напомним! На март 2025 года запланирована новая индексация. Однако большинство пенсионеров не почувствуют реальное увеличение выплат из-за роста потребительских цен.