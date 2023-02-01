На случай безработицы и не только: кто получит выплаты

В своем выступлении премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что в прошлом году социальные расходы были в полном объеме профинансированы. В этом году также будут исполнены все обязательства.

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Бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы составил около 17 миллиардов гривен.

Это средства на выплаты безработным, на компенсации работодателям за трудоустройство ВПЛ, на компенсации по частичной безработице, на микрогранты для малых предпринимателей,

– добавил Шмигаль.

Уровень безработицы в Украине

Как рассказала 24 Каналу эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина, в 2022 году процент безработицы по компаниям составит 28,9% против 9,8% в прошлом году. А в 2023 году он упадет до 27%.

По прогнозам НБУ уровень безработицы все же будет постепенно снижаться, однако война и падение экономики будет влиять на это и он еще долго будет оставаться высоким – в первом полугодии следующего года уровень безработицы в Украине вырастет до 35%, снижение до 18,2% прогнозируется в 2024 году.

Согласно данным Службы занятости, в Украине 239 тысяч безработных на 1 декабря прошлого года.

Кроме того, на одно рабочее место в некоторых областях – более 10 желающих. Конкуренция на определенные вакансии просто безумна.

Какая помощь по безработице

Минимальный размер выплат в Украине зависит от размера страхового стажа. Сумма может составлять 650 гривен, или 1 800 гривен.

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