На випадок безробіття і не тільки: хто отримає виплати

У своїй промові прем'єр-міністр Денис Шмигаль зауважив, що минулого року соціальні видатки були в повному обсязі профінансовані. Цьогоріч також будуть виконані всі зобов’язання.

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Бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття склав майже 17 мільярдів гривень.

Це кошти на виплати безробітним, на компенсації роботодавцям за працевлаштування ВПО, на компенсації по частковому безробіттю, на мікрогранти для малих підприємців,

– додав Шмигаль.

Рівень безробіття в Україні

Як розповіла 24 Каналу експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна, у 2022 році відсоток безробіття по компаніях складе 28,9% проти 9,8% торік. А у 2023 році він спаде до 27%.

За прогнозами НБУ рівень безробіття все ж поступово знижуватиметься, проте війна та падіння економіки впливатиме на цього й він ще довго залишатиметься високим – у першому півріччі наступного року рівень безробіття в Україні виросте до 35%, зниження до 18,2% прогнозують у 2024 році.

Згідно з даними Служби зайнятості, в Україні 239 тисяч безробітних станом на 1 грудня минулого року.

Крім того, на одне робоче місце в деяких областях – понад 10 охочих. Конкуренція на певні вакансії просто шалена.

Яка допомога по безробіттю

Мінімальний розмір виплат в Україні залежить від розміру страхового стажу. Сума може складати 650 гривень, або 1 800 гривень.

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