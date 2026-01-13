Иран "спонсирует" Россию: как Тегеран помогает Москве в войне против Украины

Иран продал России ракет почти на 3 миллиарда долларов. Контракты с Москвой, которые заключены начиная с октября 2021 года, на поставку баллистических ракет и ракет класса "земля/воздух" составляют примерно 2,7 миллиарда долларов.

Что известно о сотрудничестве Ирана и России?

Закупки включали сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, почти 500 других баллистических ракет малой дальности и примерно 200 ракет класса "земля–воздух", связанных с системами противовоздушной обороны, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Как указано в материале, Москва и Тегеран сблизились после полномасштабного вторжения Путина в Украину. Война вызвала масштабные санкции против Москвы и самое серьезное противостояние Кремля с Западом со времен Холодной войны.

В то же время поставки Ираном вооружений России еще больше углубили партнерство между двумя странами. Согласно оценке, Иран также поставил миллионы патронов и артиллерийских снарядов.

При этом отмечается, что это не полный объем закупок Москвы у Тегерана – ожидается поставка дополнительного оборудования. Тегеран также передал ударные беспилотники-камикадзе Shahed-136 и поделился технологиями, которые позволили России наладить их внутреннее производство под названием "Герань-2" в рамках контракта на 1,75 миллиарда долларов, подписанного в начале 2023 года.

С конца 2021 года Россия потратила на иранское военное оборудование более 4 миллиарда долларов в эквиваленте.

Хотя в январе 2025 года Иран подписал стратегическое партнерство с Россией, оно не содержит положений о взаимной обороне, а Москва не предоставила Тегерану никакой ощутимой помощи во время израильских и американских ударов по Ирану в прошлом году,

– говорится в тексте.

Россия строит торговый маршрут с Ираном с выходом в Индию, пытаясь ослабить влияние санкций, а также обсуждается усиление финансового и банковского сотрудничества.

Напомним, что Иран хочет продавать иностранным правительствам современные системы вооружений – баллистические ракеты, дроны, военные корабли и тому подобное. Продавать их Тегеран планирует за криптовалюту, о чем пишет Financial Times.

Ситуация демонстрирует: государства, которые находятся под санкциями США и Европы, используют криптовалюту и другие альтернативные финансовые каналы для торговли чувствительными товарами.

Центр Министерства обороны Ирана готов заключать военные контракты с оплатой в цифровых валютах. А также через бартерные расчеты и в иранских риалах.

Что еще известно об Иране?