Що відомо про співпрацю Ірану та Росії?

Закупівлі включали сотні балістичних ракет малої дальності Fath-360, майже 500 інших балістичних ракет малої дальності та приблизно 200 ракет класу "земля–повітря", пов’язаних із системами протиповітряної оборони, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Як зазначено у матеріалі, Москва і Тегеран зблизилися після повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Війна спричинила масштабні санкції проти Москви та найсерйозніше протистояння Кремля із Заходом з часів Холодної війни.

Водночас постачання Іраном озброєнь Росії ще більше поглибило партнерство між двома країнами. Згідно з оцінкою, Іран також поставив мільйони набоїв і артилерійських снарядів.

При цьому зазначається, що це не повний обсяг закупівель Москви у Тегерана – очікується постачання додаткового обладнання. Тегеран також передав ударні безпілотники-камікадзе Shahed-136 і поділився технологіями, які дозволили Росії налагодити їхнє внутрішнє виробництво під назвою "Герань-2" у межах контракту на 1,75 мільярда доларів, підписаного на початку 2023 року.

З кінця 2021 року Росія витратила на іранське військове обладнання понад 4 мільярди доларів в еквіваленті.

Хоча в січні 2025 року Іран підписав стратегічне партнерство з Росією, воно не містить положень про взаємну оборону, а Москва не надала Тегерану жодної відчутної допомоги під час ізраїльських та американських ударів по Ірану минулого року,

– йдеться у тексті.

Зверніть увагу! Росія будує торгівельний маршрут з Іраном із виходом до Індії, намагаючись послабити вплив санкцій, а також обговорюється посилення фінансової та банківської співпраці.

Нагадаємо, що Іран хоче продавати іноземним урядам сучасні системи озброєнь – балістичні ракети, дрони, військові кораблі тощо. Продавати їх Тегеран планує за криптовалюту, про що пише Financial Times.

Ситуація демонструє: держави, які перебувають під санкціями США та Європи, використовують криптовалюту та інші альтернативні фінансові канали для торгівлі чутливими товарами.

Центр Міністерства оборони Ірану готовий укладати військові контракти з оплатою в цифрових валютах. А також через бартерні розрахунки та в іранських ріалах.

Що ще відомо щодо Ірану?