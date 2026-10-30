Информация о стаже: как заказать справки онлайн без очередей

Оформление справки о стаже / Фото: Pexels
Справки о страховом стаже, заработной плате и размере пенсии можно легко получить удаленно. Для этого достаточно авторизоваться в личном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ и оформить соответствующий запрос.
Как получить справку о стаже онлайн
Через онлайн-кабинет граждане могут получить несколько ключевых документов, которые напрямую влияют на их финансы и социальные выплаты, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.
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В частности, доступны:
- Справка ОК-5, содержащая данные о заработной плате для расчета пенсии и стаже с 2000 года.
- Справка ОК-7 с информацией о заработке, с которого уплачивался ЕСВ, и стаже с 2011 года (необходима для расчета больничных).
- Справка о трудовом и страховой стаж.
- Справка о доходах пенсионера, которая подтверждает размер выплат и имеет решающее значение для оформления жилищной субсидии или других льгот.
Чтобы получить нужный документ в цифровом виде, необходимо перейти на веб-портал ПФУ и нажать "Вход".
Авторизоваться можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Дія.Підпис" или через систему ID.GOV.UA (например, используя BankID банка).
Далее в личном кабинете необходимо найти раздел "Коммуникации с ПФУ", выбрать "Запрос на получение электронных документов", указать свой номер телефона, дать согласие на обработку данных и нажать "Отправить в ПФУ".
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Важно! Результат обращения появится в разделе "Мои обращения", где после обработки статус изменится на "Выполнено". Готовый документ в формате PDF можно сохранить на устройство или распечатать.
Электронные документы, сформированные на веб-портале Пенсионного фонда Украины, – это официальные цифровые документы, содержащие QR-код для подтверждения их подлинности
В частности, цифровизация социальных услуг в Украине активно расширяется. Помимо веб-портала, получить электронные документы можно через удобное мобильное приложение "Пенсионный фонд".
Также основные справки, в частности о доходах и стаже, украинцы могут быстро сгенерировать через государственный портал "Дія", что значительно упрощает доступ к жизненно важной информации.
По состоянию на 2026 год проверить количество своего стажа можно несколькими способами. Узнать важную информацию можно через веб-портал Пенсионного фонда, приложение ПФУ или на сайтеналог "Дія".
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