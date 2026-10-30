Информация о стаже: как заказать справки онлайн без очередей

Как получить справку о стаже онлайн

Через онлайн-кабинет граждане могут получить несколько ключевых документов, которые напрямую влияют на их финансы и социальные выплаты, о чем сообщает Пенсионный фонд Украины.

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В частности, доступны:

Справка ОК-5, содержащая данные о заработной плате для расчета пенсии и стаже с 2000 года.

Справка ОК-7 с информацией о заработке, с которого уплачивался ЕСВ, и стаже с 2011 года (необходима для расчета больничных).

Справка о трудовом и страховой стаж.

Справка о доходах пенсионера, которая подтверждает размер выплат и имеет решающее значение для оформления жилищной субсидии или других льгот.

Чтобы получить нужный документ в цифровом виде, необходимо перейти на веб-портал ПФУ и нажать "Вход".

Авторизоваться можно с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), сервиса "Дія.Підпис" или через систему ID.GOV.UA (например, используя BankID банка).

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Далее в личном кабинете необходимо найти раздел "Коммуникации с ПФУ", выбрать "Запрос на получение электронных документов", указать свой номер телефона, дать согласие на обработку данных и нажать "Отправить в ПФУ".

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Важно! Результат обращения появится в разделе "Мои обращения", где после обработки статус изменится на "Выполнено". Готовый документ в формате PDF можно сохранить на устройство или распечатать.

Электронные документы, сформированные на веб-портале Пенсионного фонда Украины, – это официальные цифровые документы, содержащие QR-код для подтверждения их подлинности– подчеркнули в ПФУ.

В частности, цифровизация социальных услуг в Украине активно расширяется. Помимо веб-портала, получить электронные документы можно через удобное мобильное приложение "Пенсионный фонд".

Также основные справки, в частности о доходах и стаже, украинцы могут быстро сгенерировать через государственный портал "Дія", что значительно упрощает доступ к жизненно важной информации.

По состоянию на 2026 год проверить количество своего стажа можно несколькими способами. Узнать важную информацию можно через веб-портал Пенсионного фонда, приложение ПФУ или на сайтеналог "Дія".