Інформація про стаж: як замовити довідки онлайн без черг

Як отримати довідку про стаж онлайн

Через онлайн-кабінет громадяни можуть отримати кілька ключових документів, які безпосередньо впливають на їхні фінанси та соціальні виплати, про що зазначає Пенсійний фонд України.

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Зокрема, доступні:

Довідка ОК-5, яка містить дані про зарплату для обчислення пенсії та стаж із 2000 року.

Довідка ОК-7 з інформацією про заробіток, з якого сплачувався ЄСВ, та стаж із 2011 року (необхідна для розрахунку лікарняних).

Довідка про трудовий та страховий стаж.

Довідка про доходи пенсіонера, яка підтверджує розмір виплат і є критично важливою для оформлення житлової субсидії чи інших пільг.

Щоб отримати потрібний документ у цифровому вигляді, слід перейти на вебпортал ПФУ та натиснути "Вхід".

Авторизуватися можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), сервісу Дія.Підпис або через систему ID.GOV.UA (наприклад, використовуючи BankID банку).

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Далі в особистому кабінеті потрібно знайти розділ "Комунікації з ПФУ", вибрати "Запит на отримання електронних документів", вказати свій номер телефону, погодитися на обробку даних і натиснути "Відправити до ПФУ".

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Важливо! Результат звернення з'явиться у розділі "Мої звернення", де після опрацювання статус зміниться на "Виконано". Готовий документ у форматі PDF можна зберегти на пристрій або роздрукувати.

Електронні документи, сформовані на вебпорталі Пенсійного фонду України – це офіційні цифрові документи, які містять QR-код для підтвердження їх достовірності– наголосили у ПФУ.

Зокрема, цифровізація соціальних послуг в Україні активно розширюється. Окрім вебпорталу, отримати електронні документи можна через зручний мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Також базові довідки, зокрема про доходи та стаж, українці можуть швидко згенерувати через державний портал "Дія", що значно спрощує доступ до життєво важливої інформації.

Станом на 2026 рік перевірити кількість свого стажу можна кількома способами. Дізнатися важливу інформацію можна через вебпортал Пенсійного фонду, застосунок ПФУ або додаток Дія.