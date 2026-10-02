США сократили стратегический запас нефти до 283,8 миллиона баррелей – это самый низкий уровень с октября 1982 года. Резерв, который десятилетиями считался страховкой на случай энергетического кризиса, стремительно сокращается именно на фоне нового шока на мировом нефтяном рынке. Что истощение американской "нефтяной подушки" означает для мирового рынка и может ли это отразиться на ценах на топливо в Украине, разбирался 24 Канал.

Нефтяной резерв США сократился до минимума

Strategic Petroleum Reserve США создали после нефтяного кризиса 1970–х годов как страховку на случай серьезных перебоев с поставками. Идея проста: если мировой рынок внезапно потеряет значительную часть предложения, Вашингтон может высвободить нефть из государственных хранилищ и таким образом частично компенсировать дефицит.

Теперь у США значительно меньше запасов на случай нового кризиса:

по данным Reuters, запасы американского резерва сократились до 283,8 миллиона баррелей – самого низкого уровня с октября 1982 года;

сокращение стало следствием масштабных высвобождений, которые проводились как при администрации Джо Байдена, так и при нынешней администрации Дональда Трампа.

И на этом все не закончилось: 29 сентября США объявили, что готовы одолжить энергетическим компаниям еще до 40 миллионов баррелей. Это финальная часть американского вклада в масштабное высвобождение запасов, которое Международное энергетическое агентство согласовало в марте.

Для справки: В общей сложности страны – участницы МЭА должны высвободить около 400 миллионов баррелей, из которых на США приходится 172,2 миллиона.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Иными словами, стратегический резерв сейчас работает именно по своему назначению, поскольку помогает рынку пережить масштабный шок. Но каждое новое высвобождение одновременно уменьшает запас, который останется на следующий кризис.

Почему США теряют нефтяную "подушку"

Нефтяной рынок в этом году оказался под давлением из–за перебоев с поставками с Ближнего Востока. Особенно важным фактором стала ситуация вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.

МЭА уже называет эти перебои крупнейшим по масштабу шоком для мирового нефтяного рынка в истории агентства.

Важно! Стабильность рынка во многом будет зависеть от восстановления нормального движения танкеров через Ормузский пролив.

Проблема заключается еще и в том, что дефицит ощущается не только на рынке сырой нефти. Особенно напряженной остается ситуация с нефтепродуктами, в частности средними дистиллятами. Поэтому даже частичное восстановление поставок сырой нефти не гарантирует быстрого удешевления бензина или дизеля.

То есть стратегические запасы дают рынку время. Они не устраняют саму проблему, но могут смягчить ее последствия, пока обычные цепочки поставок восстанавливаются.

Меньший резерв – меньше возможностей

Насколько напряженным остается рынок, хорошо показывает динамика цен: 30 сентября Brent поднималась до 103,16 доллара за баррель. Reuters связывает новый рост с неопределенностью вокруг переговоров США и Ирана, а также с сохраняющейся напряженностью на рынке нефтепродуктов и высокими расходами на транспортировку.

При этом часть потоков нефти из Персидского залива уже восстановилась. Саудовская Аравия, в частности, возобновила отгрузку нефти через Янбу. Но этого пока недостаточно, чтобы полностью снять напряженность с рынка: поставки нефтепродуктов остаются ограниченными, а логистика – дорогой.

На этом фоне сокращение американского резерва имеет важное значение не столько для сегодняшней цены барреля, сколько для способности США реагировать на будущие шоки.

Это не означает, что Соединенным Штатам не хватает нефти как таковой. Страна остается одним из крупнейших производителей в мире. Дело в другом: государственного запаса, который можно быстро высвободить в экстренной ситуации, теперь значительно меньше.

И это меняет саму роль резерва: чем меньше он становится, тем важнее для стабильности рынка будут обычная добыча, импорт, работа нефтеперерабатывающих заводов и бесперебойная логистика.

Смогут ли США быстро пополнить стратегический запас

Теоретически США могут постепенно восстанавливать резерв, покупая нефть на рынке. Но вернуть Strategic Petroleum Reserve к прежним объемам за несколько месяцев вряд ли возможно. Ведь речь идет о сотнях миллионов баррелей, поэтому темпы пополнения будут зависеть не только от решений Вашингтона, но и от доступности нефти и цен на мировом рынке.

Есть и другой момент. Нынешняя программа высвобождения предусматривает не только продажу нефти, но и ее предоставление в долг энергетическим компаниям. Полученные из резерва объемы компании должны вернуть с премией, а часть этих поставок может быть отложена до конца 2028 года.

То есть резерв постепенно будет восстанавливаться, но быстро вернуться к уровню, который был до масштабных высвобождений, США не смогут. И это важно не только с точки зрения физических запасов.

Для нефтяного рынка стратегический резерв является еще и сигналом того, сколько пространства для маневра остается в случае нового перебоя с поставками. Чем меньше в нем баррелей, тем меньше ресурса Вашингтон будет иметь для быстрой реакции на следующий масштабный шок.

Почувствует ли Украина сокращение нефтяного резерва США

Непосредственно на украинские АЗС американская нефть из резерва, конечно, не попадает. Поэтому сокращение SPR само по себе не означает, что бензин или дизель в Украине сразу подорожают. Влияние значительно более опосредованное – через мировой рынок.

Если новый масштабный шок приведет к сокращению предложения нефти или нефтепродуктов, цены на них могут вырасти. Для Украины это особенно важно, поскольку значительную часть топлива страна закупает за рубежом.

Поэтому более дорогой мировой ресурс в конечном итоге может отразиться и на стоимости импорта, а уже затем – на цене на украинских АЗС.

Масштаб этой зависимости хорошо виден по статистике DiXi Group. В первом полугодии 2026 года Украина импортировала топливно–энергетических товаров на 7,44 миллиарда долларов. На нефть и нефтепродукты, за исключением сырой нефти, пришлось 61,9% стоимости этого импорта. За год расходы на их закупку выросли на 63,5% – до 4,6 миллиарда долларов.

Как реагирует украинский топливный рынок

Для украинского рынка важно разделять цену сырой нефти и стоимость готового топлива. Украина преимущественно импортирует уже переработанные нефтепродукты, поэтому изменение Brent не переносится на АЗС один в один.

На конечную цену также влияют европейские котировки бензина и дизеля, стоимость фрахта и логистики, курс гривны, налоги и ситуация с переработкой.

Напомним! Это хорошо показала ситуация в Украине летом. Центр Разумкова отмечал, что резкое подорожание дизеля произошло даже без физического дефицита топлива. Среди причин назывались более дорогой импорт, усложнение логистики и изменение рыночных ожиданий.

Сейчас дополнительное давление приходится именно на рынок нефтепродуктов. МЭА фиксирует значительные перебои с поставками дизеля и других средних дистиллятов, а Reuters связывает рекордные цены на дизель с одновременным сокращением поставок с Ближнего Востока и из России, ударами по НПЗ и ограниченными возможностями других производителей быстро компенсировать потерянные объемы.

На это отдельно обращал внимание президент США Дональд Трамп, который связывал рост цен на дизель с войной России против Украины. В то же время нынешнюю ситуацию на мировом рынке формирует совокупность факторов, а не одна причина.

Поэтому украинскому потребителю важно следить не только за Brent: более дорогой дизель на европейском рынке или более высокая стоимость его доставки в Украину могут отразиться на ценах АЗС даже без пропорционального скачка цены сырой нефти.

Главный риск – новый энергетический шок

Главный риск заключается не в самом факте сокращения резерва, а в том, что произойдет в случае нового масштабного перебоя. Вместе с тем сокращение американского резерва важно прежде всего не для сегодняшней цены барреля, а для способности США реагировать на будущие шоки.

То есть важнее другое: мировая энергетическая система уже работает в условиях повышенной напряженности, а ее главный резерв для экстренной реакции становится меньше.

Для Украины это не означает автоматического подорожания бензина или дизеля. Но в случае нового масштабного перебоя меньший американский резерв будет означать меньше государственной нефти, которую можно быстро вывести на рынок, чтобы компенсировать потери. А украинский рынок, зависимый от импортного топлива, почувствует такой шок через более дорогие нефтепродукты и логистику.

Поэтому сокращение SPR стоит воспринимать не как прогноз цены на украинских АЗС, а как сигнал об уменьшении запаса прочности мирового энергетического рынка. Пока поставки восстанавливаются, это остается скорее потенциальным риском. Но если возникнет новый крупный шок, возможностей быстро его смягчить у мира будет меньше.