Стимул для мировой экономики: в США заявили о необходимости удвоения поддержки Украины

Удвоение поддержки Украине, которая страдает от войны с Россией – является "единственным лучшим" способом помочь мировой экономике. Вооруженное вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике.

Соответствующее заявление сделала глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая в кулуарах саммита министров финансов G20 в Индии. Еллен сказала, что "ключевым приоритетом" является "удвоение нашей поддержки Украины" в ее защите от России.

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Бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины

По словам Еллен, после визита в Киев в феврале она собственными глазами увидела "огромную разницу", которую оказывает иностранная помощь как гражданским, так и украинским военным.

Прекращение этой войны – это прежде всего нравственный императив. Но это тоже самое лучшее, что мы можем сделать для мировой экономики,

– сказала она.

Вторжение России в Украину вызвало шоковые волны в мировой экономике, вызвав резкий рост цен на продукты и топливо.

Соглашение, которое позволило возобновить экспорт украинского зерна, истекает 16 июня, если Россия не согласится его возобновить.

Какая ситуация с "зерновым соглашением" Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля заявил, что Путин после продолжительных переговоров согласился Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля заявил, что Путин после продолжительных переговоров согласился продлить "зерновое соглашение" . В Кремле сказали, что в настоящее время российские власти не рассматривают продление "зернового соглашения". Сам же Путин посетовал, что якобы условия соглашения не выполнены.

Еллен отметила, что бюджетная поддержка имеет решающее значение для сопротивления Украины.

Помогая поддерживать экономику и работу правительства, мы оказываем Украине необходимую поддержку, чтобы она могла бороться за свободу и свой суверенитет,

– добавила она.

Глава Минфина США сказала, что одной из "ключевых целей" Вашингтона является "борьба с попытками России избежать наших санкций".

Еллен также заявила, что будет "отстаивать идею о том, что существует компромисс" между поддержкой Украины и поддержкой Глобального Юга.

Южная Корея в этом году увеличит помощь Украине