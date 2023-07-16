Відповідну заяву зробила очільника Мінфіну США Джанет Єллен, виступаючи в кулуарах саміту міністрів фінансів G20 в Індії. Єллен сказала, що "ключовим пріоритетом" є "подвоєння нашої підтримки України" в її захисті від Росії.

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Бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України

За словами Єллен, після візиту до Києва в лютому вона на власні очі побачила "величезну різницю", яку робить іноземна допомога як цивільним, так і українським військовим.

Припинення цієї війни – це перш за все моральний імператив. Але це також найкраще, що ми можемо зробити для світової економіки,

– сказала вона.

Вторгнення Росії в Україну викликало шокові хвилі у світовій економіці, спричинивши різке зростання цін на продукти та паливо.

Угода, яка дозволила відновити експорт українського зерна, закінчується 16 червня, якщо Росія не погодиться її поновити.

Яка ситуація із "зерновою угодою" Президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 липня заявив, що Путін після тривалих перемовин погодився Президент Туреччини Реджеп Ердоган 14 липня заявив, що Путін після тривалих перемовин погодився продовжити "зернову угоду" . Натомість у Кремлі сказали, що наразі російська влада не розглядає продовження "зернової угоди". Сам же Путін побідкався, що нібито умови угоди не виконані.

Єллен наголосила, що бюджетна підтримка має вирішальне значення для опору України.

Допомагаючи підтримувати економіку і роботу уряду, ми надаємо Україні необхідну підтримку, щоб вона могла боротися за свободу і свій суверенітет,

– додала вона.

Очільниця Мінфіну США сказала, що однією з "ключових цілей" Вашингтона є "боротьба зі спробами Росії уникнути наших санкцій".

Єллен також заявила, що буде "відстоювати ідею про те, що існує компроміс" між підтримкою України та підтримкою Глобального Півдня.

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