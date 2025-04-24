Стандарты электронапряжения в Украине станут европейскими

Изменения произойдут в соответствии с обновленным кодексом систем распределения электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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С первого июля 2025 года стандарт напряжения в сети вырастет. Он будет уже не 220 вольт, а 230.

В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности – переход на номинальное напряжение 230/400 В,

– говорится в сообщении Нацкомиссии.

Одним из важных нововведений станет установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).

Эти изменения должны положительно повлияют на качество электроснабжения благодаря стабильному напряжению: