Стандарты электронапряжения в Украине станут европейскими
Изменения произойдут в соответствии с обновленным кодексом систем распределения электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Нацкомиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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С первого июля 2025 года стандарт напряжения в сети вырастет. Он будет уже не 220 вольт, а 230.
В Украине начнут действовать европейские подходы к определению параметров качества электропитания, в частности – переход на номинальное напряжение 230/400 В,
– говорится в сообщении Нацкомиссии.
Одним из важных нововведений станет установление четких границ допустимого отклонения напряжения: от 207 до 253 В (±10% от номинального значения 230 В).
Эти изменения должны положительно повлияют на качество электроснабжения благодаря стабильному напряжению:
- снизится вероятность повреждения бытовой техники;
- уменьшится потребность в использовании дополнительных защитных устройств;
- вырастет энергоэффективность:
- электроприборы смогут работать в оптимальных условиях, без перегрузок и лишних потерь энергии.