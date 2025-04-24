Стандарти електронапруги в Україні стануть європейськими

Зміни відбудуться відповідно до оновленого кодексу систем розподілу електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на постанову Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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З першого липня 2025 року стандарт напруги у мережі зросте. Він буде вже не 220 вольтів, а 230.

В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В,

– йдеться у повідомленні Нацкомісії.

Одним з важливих нововведень стане встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).

Ці зміни мають позитивно вплинуть на якість електропостачання завдяки стабільній напрузі: