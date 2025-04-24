Стандарти електронапруги в Україні стануть європейськими
Зміни відбудуться відповідно до оновленого кодексу систем розподілу електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на постанову Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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З першого липня 2025 року стандарт напруги у мережі зросте. Він буде вже не 220 вольтів, а 230.
В Україні почнуть діяти європейські підходи до визначення параметрів якості електроживлення, зокрема – перехід на номінальну напругу 230/400 В,
– йдеться у повідомленні Нацкомісії.
Одним з важливих нововведень стане встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги: від 207 до 253 В (±10% від номінального значення 230 В).
Ці зміни мають позитивно вплинуть на якість електропостачання завдяки стабільній напрузі:
- знизиться ймовірність пошкодження побутової техніки;
- зменшиться потреба у використанні додаткових захисних пристроїв;
- виросте енергоефективність:
- електроприлади зможуть працювати в оптимальних умовах, без перевантажень і зайвих втрат енергії.