Можно ли получить статус "ребенок войны" через Дію и какие документы нужны
- Услуга оформления статуса "ребенок войны" через портал "Дія" не доступна – документы подаются в службу по делам детей по месту жительства.
- Необходимые документы включают заявление, свидетельство о рождении, паспорт заявителя, документы о родственных отношениях, справку о внутреннем перемещении, медицинские документы и другие подтверждения обстоятельств.
По состоянию на апрель 2025 года, услуга оформления статуса "ребенок войны" через портал "Дія" не предусмотрена. Процедура предоставления этого статуса регулируется соответствующим постановлением Кабмина.
Как получить статус "ребенок войны"
Заявление и необходимые документы подаются в службу по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка, передает 24 Канал со ссылкой на Дію.
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Куда обращаться:
Служба по делам детей по месту жительства или пребывания ребенка.
Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).
Орган опеки и попечительства.
Кто может подать заявление:
Законный представитель ребенка (родители, опекуны).
Родственники (бабушка, дедушка, тетя, дядя, совершеннолетние брат или сестра).
Ребенок, достигший 14 лет, может обратиться самостоятельно.
Необходимые документы:
Заявление о предоставлении статуса "ребенок войны".
Свидетельство о рождении ребенка или другой документ, удостоверяющий личность ребенка.
Паспорт заявителя.
Документы, подтверждающие родственные отношения между ребенком и заявителем.
Справка о постановке ребенка на учет как внутренне перемещенного лица (при наличии).
Медицинские документы, подтверждающие полученные телесные повреждения или психологические травмы (при необходимости).
Другие документы, подтверждающие обстоятельства, при которых ребенок пострадал в результате военных действий.
Решение о предоставлении статуса принимается в течение 30 календарных дней с даты регистрации заявления. В случае положительного решения, ребенку предоставляется статус "ребенок войны", что подтверждается соответствующим документом.
Обратите внимание! Статус "ребенок войны" не аннулируется после достижения ребенком совершеннолетия.