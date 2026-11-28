Почему государство может лишить статуса участника боевых действий

В соответствии с действующим законодательством, более жесткий контроль за назначением помощи предусматривает полную отмену привилегий в случае выявления нарушений. В частности, статус могут лишить, если при его оформлении были представлены ложные данные.

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Кроме того, удостоверение аннулируют, если суд докажет факт совершения тяжкого или особо тяжкого преступления во время выполнения боевых задач. О таких последствиях официально предупреждает портал "е-Ветеран".

Потеря этого статуса автоматически лишает семью доступа к десяткам государственных программ поддержки, которые имеют критически важное значение для бюджета.

Как не потерять деньги из-за обычной бумажной волокиты

Даже если ваш статус остается в силе, выплаты могут заморозить из-за банального несвоевременного обновления информации. Если у вас изменилось место жительства, состав семьи или перечень коммунальных услуг, вы обязаны сообщить об этом в Пенсионный фонд в течение 30 дней.

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Игнорирование этого простого правила чаще всего бьет по кошельку из-за внезапной потери 75% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, газа и электроэнергии. Также это может привести к отмене отдельных адресных доплат, о чем пишет 24 Канал.

Что дает удостоверение для будущей пенсии и семьи

Государство гарантирует участникам боевых действий право на досрочный выход на заслуженный отдых. Мужчины могут оформить пенсию в 55 лет, а женщины – в 50 лет, при условии наличия страхового стажа не менее 25 и 20 лет соответственно.

Важно, что период военной службы засчитывается в стаж независимо от того, уплачивал ли работодатель единый социальный взнос за мобилизованного работника. Кроме того, трудоустроенные ветераны получают 14 дней дополнительного оплачиваемого отпуска, а их детям гарантируются бюджетные места в вузах и социальные стипендии до 23 лет.

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Что еще масштабные проверки ждут пенсионеров и военных

Усиление контроля за статусом УБД является частью более широкой кампании государства по верификации социальных расходов. Как уже сообщалось ранее, Пенсионный фонд приступил к массовым проверкам получателей пенсий через систему "Трембита", выявляя несоответствия в государственных реестрах.

Параллельно правительство кардинально меняет подход к поддержке людей с инвалидностью. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр, в противном случае их банковские счета могут быть заморожены.