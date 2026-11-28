Чому держава може анулювати статус учасника бойових дій

Відповідно до чинного законодавства, жорсткіший контроль за призначенням допомоги передбачає повне скасування привілеїв у разі виявлення порушень. Зокрема, статус можуть забрати, якщо під час його оформлення були подані неправдиві дані.

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Крім того, посвідчення анулюють, якщо суд доведе факт вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину під час виконання бойових завдань. Про такі наслідки офіційно попереджає портал "е-Ветеран".

Втрата цього статусу автоматично відрізає родину від десятків державних програм підтримки, які є критично важливими для бюджету.

Як не втратити гроші через звичайну паперову тяганину

Навіть якщо ваш статус залишається чинним, виплати можуть заморозити через банальне невчасне оновлення інформації. Якщо у вас змінилося місце проживання, склад сім'ї або перелік комунальних послуг, ви зобов'язані повідомити про це Пенсійний фонд протягом 30 днів.

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Ігнорування цього простого правила найчастіше б'є по гаманцю через раптову втрату 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, газу та електроенергії. Також це може призвести до скасування окремих адресних доплат, про що пише 24 Канал.

Що дає посвідчення для майбутньої пенсії та родини

Держава гарантує учасникам бойових дій право на достроковий вихід на заслужений відпочинок. Чоловіки можуть оформити пенсію у 55 років, а жінки – у 50 років, за умови наявності страхового стажу не менше 25 та 20 років відповідно.

Важливо, що період військової служби зараховується до стажу незалежно від того, чи сплачував роботодавець єдиний соціальний внесок за мобілізованого працівника. Крім того, працевлаштовані ветерани отримують 14 днів додаткової оплачуваної відпустки, а їхнім дітям гарантують бюджетні місця у вишах та соціальні стипендії до 23 років.

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Які ще масштабні перевірки чекають на пенсіонерів та військових

Посилення контролю за статусом УБД є частиною ширшої кампанії держави з верифікації соціальних видатків. Як вже повідомлялося раніше, Пенсійний фонд розпочав масові перевірки отримувачів пенсій через систему "Трембіта", шукаючи невідповідності у державних реєстрах.

Паралельно уряд кардинально змінює підхід до підтримки осіб з інвалідністю. Чоловікам віком від 25 до 60 років із другою та третьою групами доведеться обов'язково пройти повторний медичний огляд, інакше їхні банківські рахунки можуть бути заморожені.