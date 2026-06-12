Если стаж составляет 24 года: какова будет пенсия при таких условиях

Продолжительность страхового стажа напрямую влияет на размер будущей пенсии. Однако это не единственный показатель. Следует также учитывать размер заработной платы, которую получал человек.

Какая будет пенсия у,, если стаж составляет 24 года

Об этом указано на сайте Пенсионного фонда Украины.

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Формула «, » (в частности, «, ») выглядит следующим образом: П = Зп х Кс.

При этом составляющие формулы:

П – размер пенсии (в гривнах);

Зп – заработная плата (доход) застрахованного лица, на основании которой рассчитывается пенсия (также в гривнах);

Кс – коэффициент страхового стажа застрахованного лица.

Также узнать размер пенсии можно с помощью Пенсионного калькулятора.

Например,, человек,, который вышел на пенсию в 63 года и имеет 24 года стажа,, а также зарабатывал 20 тысяч гривен,, сможет получить пенсию в размере 5 929 гривен.

Скриншот с сайта «Пенсионный калькулятор»

Но если зарплата «вырастет» до 45 тысяч гривен,, то размер пенсии уже составит 11 832 гривны.

Скриншот с сайта «Пенсионный калькулятор»

Вместе с тем напомним, что с 1 января 2026 года количество стажа для выхода на пенсию претерпело изменения.

Сейчас для того,, чтобы выйти на пенсию в 60 лет (как мужчинам, так и женщинам), необходимо иметь 33 года стажа и более. Для того, чтобы получать пенсионные выплаты в 63 года, необходимо иметь не менее 23 лет стажа. А чтобы выйти на пенсию в 65 лет – не менее 15 лет.

Важно! То есть выйти на пенсию с 24 годами стажа можно не ранее 63 лет.

Что еще стоит знать о пенсии и стаже

Если человек работал неофициально,, то эти годы работы не засчитываются в стаж. Это влияет и на размер пенсии. В таких обстоятельствах человек может продолжить работать официально или докупить стаж. Также есть возможность оформить социальную помощь от государства.

В то же время уже со 2 августа правила начисления стажа претерпят изменения. В частности,, закон позволит учитывать те годы,, за которые работодатель не платил единый социальный взнос за работника. Но – с определенными нюансами.

,, – Напомним, что основным документом, подтверждающим стаж, является трудовая книжка. Однако есть немало других документов, которые считаются доказательством официальной работы. Их также можно оцифровать.