Кому посчастливится удвоить стаж

Соответствующая льгота распространяется на работников медицинской сферы, которые ежедневно сталкиваются с повышенными рисками для здоровья. Как поясняют в одном из управлений Пенсионного фонда Украины, закон позволяет засчитывать один год работы в специфических учреждениях как два года страхового стажа, что сообщает ведомство.

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Речь идет о персонале лепрозориев и противочумных учреждений, отделений для лечения ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом. Также право на льготу имеют работники других инфекционных, патолого-анатомических, реанимационных и психиатрических отделений.

Как это повлияет на кошелек и срок выхода на пенсию

Двойной стаж дает два основных преимущества: возможность значительно раньше достичь необходимого пенсионного возраста и получить выплаты на льготных условиях. Однако в ПФУ предостерегают от распространенной ошибки. Такой зачет ни в коем случае не означает, что сумма вашей пенсии автоматически увеличится вдвое – льгота влияет исключительно на скорость накопления необходимых лет.

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Отдельные правила действуют в отношении периода пребывания в отпуске по уходу за детьми. Время такого отпуска до достижения ребенком трех лет засчитывается в стаж работы по специальности, однако право на двойной зачет здесь не действует – этот период включается только в одинарном размере.

Какие документы придется собрать

Механизм начисления строго привязан к периоду вашей работы. Если вы работали в таких условиях до 1 января 2004 года, это время придется подтверждать бумажными документами. После этой даты стаж рассчитывается автоматически по данным персонифицированного учета.

Главным доказательством остается трудовая книжка с соответствующими записями. Если же информации не хватает, Пенсионный фонд потребует справки из медицинских учреждений, приказы или выписки из должностных инструкций, которые подтвердят ваши особые условия труда. Оформлять эти документы следует еще во время работы, чтобы потом не лишиться законных льгот.

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Что известно об альтернативных способах увеличения стажа

Если вы не относитесь к упомянутым медицинским категориям, государство предлагает другие легальные способы восполнить недостаток лет. Например, украинцам зачтут дополнительные годы за время ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Кроме того, граждане, которые за годы работы накопили стаж сверх нормы, могут рассчитывать на увеличение пенсии. За каждый полный год сверхнормативного стажа пенсионеры получают ежемесячную доплату, хотя из-за законодательных ограничений максимальная надбавка за один дополнительный год в настоящее время составляет всего 25,95 гривны.

Также часть специалистов, таких как артисты, спортсмены или педагоги, имеют право на выйти на пенсию досрочно по выслуге лет, если полностью уйдут с должности.