Кому пощастить подвоїти відпрацьовані роки

Відповідна пільга поширюється на працівників медичної сфери, які щодня стикаються з підвищеними ризиками для здоров'я. Як пояснюють в одному з управлінь Пенсійного фонду України, закон дозволяє зараховувати один рік роботи у специфічних закладах як два роки страхового стажу, про що пише Відомство.

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Йдеться про персонал лепрозорних та протичумних закладів, відділень для лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД. Також право на пільгу мають працівники інших інфекційних, патолого-анатомічних, реанімаційних та психіатричних відділень.

Як це вплине на гаманець та час виходу на пенсію

Подвійний стаж дає дві головні переваги: можливість значно раніше досягнути необхідного пенсійного віку та отримати виплати на пільгових умовах. Проте у ПФУ застерігають від поширеної помилки. Таке зарахування жодним чином не означає, що сума вашої пенсії автоматично зросте вдвічі – пільга впливає виключно на швидкість накопичення необхідних років.

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Окремі правила діють для періоду перебування у відпустці для догляду за дітьми. Час такої відпустки до досягнення дитиною трьох років зараховується до стажу роботи за спеціальністю, однак право на подвійне зарахування тут не діє – цей період включають лише в одинарному розмірі.

Які документи доведеться зібрати

Механізм нарахування суворо прив'язаний до періоду вашої роботи. Якщо ви працювали у таких умовах до 1 січня 2004 року, цей час доведеться підтверджувати паперовими документами. Після цієї дати стаж обчислюють автоматично за даними персоніфікованого обліку.

Головним доказом залишається трудова книжка з відповідними записами. Якщо ж інформації бракує, Пенсійний фонд вимагатиме довідки з медзакладів, накази або виписки з посадових інструкцій, які підтвердять ваші особливі умови праці. Оформлювати ці папери варто ще під час роботи, щоб потім не втратити законні пільги.

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Що відомо про альтернативні способи збільшення стажу

Якщо ви не належите до згаданих медичних категорій, держава пропонує інші легальні шляхи перекрити дефіцит років. Наприклад, українцям зарахують додаткові роки за час догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Крім того, громадяни, які за роки роботи накопичили більше норми, можуть розраховувати на збільшення пенсії. За кожен повний рік понаднормового стажу пенсіонери отримують щомісячну доплату, хоча через законодавчі ліміти максимальна надбавка за один додатковий рік наразі становить лише 25,95 гривні.

Також частина фахівців, як-от артисти, спортсмени чи освітяни, мають право вийти на пенсію достроково за вислугою років, якщо повністю звільняться з посади.