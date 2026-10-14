Какова позиция Литвы в отношении санкций против Фридмана и Усманова

В стране считают исключение российских олигархов из списка ограничений "ложным сигналом", что сообщил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в социальной сети Х.

Кястутис Будрис Министр иностранных дел Литвы Война Кремля против Украины держится на влиятельных кругах, которые и в дальнейшем извлекают выгоду из российской агрессии и поддерживают ее. Исключение двух влиятельных российских олигархов из списка санкций ЕС стало ложным сигналом.

Политик подчеркнул, что Литва принимает меры и "не будет закрывать на это глаза". По его мнению, санкционное давление на Россию и тех, кто способствует ее войне, необходимо усиливать и поддерживать.

Сегодня мы заморозили активы " Михаила Фридмана и Алишера Усманова " в рамках нашего национального санкционного режима,

– написал Будрис.

Напомним, что Литва уже анонсировала свое решение ранее. Подчеркивалось, что страна считает двух российских олигархов соучастниками России в войне против Украины.

В то же время в " Европейский Союз" не собираются возвращаться к вопросу санкций. На данный момент ЕС не будет вводить ограничения в отношении Усманова и Фридмана.

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В то же время Великобритания не поддержала решение ЕС. Страна не сняла санкции с двух российских олигархов.