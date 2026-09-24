Кого именно накажут и что потеряют россияне

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис инициирует жесткие национальные санкции против российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Глава ведомства уже обратился в МВД с просьбой внести этих бизнесменов в "черный список", о чем он сообщил в сети X. Вильнюс намерен полностью заблокировать этим лицам въезд в Шенгенскую зону.

Литва считает этих двух российских олигархов соучастниками России в ее агрессивной войне против Украины. Следующим шагом станут решения о замораживании активов,

– подчеркнул Будрис.

Таким образом, Литва стала уже второй страной ЕС, которая нанесла удар по кошелькам Фридмана и Усманова на национальном уровне.

Обратите внимание! Параллельно Европейская служба внешних дел готовит новый удар по политической верхушке врага, сообщает "Европейская правда". На заседании Комитета постоянных представителей ЕС был представлен проект санкций против 77 кандидатов на выборах в Госдуму России 2026 года, которые баллотировались на временно оккупированных территориях Украины. Техническая подготовка списка уже ведется, а его окончательное утверждение ожидается на заседании Рады ЕС 12 октября.

Напомним, что 22 сентября послы стран Евросоюза окончательно одобрили решение о снятии ограничений с Усманова и Фридмана в связи с истечением срока действия пакета.

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Как сообщалось ранее, это произошло из-за жестких ультиматумов Словакии, Франции и Люксембурга. В частности, Париж лоббировал интересы Усманова из-за давления со стороны Азербайджана, а Люксембург использовал ситуацию для урегулирования спора о замороженных активах на 16 миллиардов долларов. Украина и Латвия тогда резко осудили такие торги, подчеркнув, что это посылает ложный сигнал Москве.