Кого саме покарають та що втратять росіяни

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс ініціює жорсткі національні санкції проти російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана. Очільник відомства вже звернувся до МВС із проханням внести цих бізнесменів до "чорного списку", про що він повідомив у мережі X. Вільнюс має намір повністю заблокувати цим особам в'їзд до Шенгенської зони.

Литва вважає цих двох російських олігархів спільниками Росії у її агресивній війні проти України. Наступним кроком стануть рішення щодо заморожування активів,

– наголосив Будріс.

Таким чином, Литва стала вже другою країною ЄС, яка вдарила по гаманцях Фрідмана та Усманова на національному рівні.

Зверніть увагу! Паралельно Європейська служба зовнішніх справ готує новий удар по політичній верхівці ворога, повідомляє "Євопейська правда". На засіданні Комітету постійних представників ЄС представили проєкт санкцій проти 77 кандидатів на виборах до Держдуми Росії 2026 року, які балотувалися на тимчасово окупованих територіях України. Технічна підготовка списку вже триває, а його фінальне затвердження очікується на засіданні Ради ЄС 12 жовтня.

Нагадаємо, що 22 вересня посли країн Євросоюзу остаточно схвалили рішення про зняття обмежень з Усманова та Фрідмана через закінчення терміну дії пакета.

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Як повідомлялося раніше, це сталося через жорсткі ультиматуми Словаччини, Франції та Люксембургу. Зокрема, Париж лобіював інтереси Усманова через тиск Азербайджану, а Люксембург використав ситуацію для вирішення суперечки щодо заморожених активів на 16 мільярдів доларів. Україна та Латвія тоді різко засудили такі торги, наголосивши, що це надсилає хибний сигнал Москві.