Яка позиція Литви щодо санкцій проти Фрідмана та Усманова

У країні вважають виключення російських олігархів зі списку обмежень "хибним сигналом", про що повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у соціальній мережі Х.

Кястутіс Будріс Міністр закордонних справ Литви Війна Кремля проти України тримається на впливових колах, які й надалі отримують вигоду від російської агресії та підтримують її. Виключення двох впливових російських олігархів зі списку санкцій ЄС стало хибним сигналом.

Політик наголосив, що Литва вживає заходів та "не заплющуватиме на це очі". На його думку, санкційний тиск на Росію та тих, хто сприяє її війні, необхідно посилювати й підтримувати.

Сьогодні ми заморозили активи Михайла Фрідмана та Алішера Усманова в межах нашого національного санкційного режиму,

– написав Будріс.

Нагадаємо, що Литва вже анонсувала своє рішення раніше. Підкреслювалося, що країна вважає двох російських олігархів спільниками Росії у війні проти України.

Водночас у Європейському Союзі до питання санкцій повертатися не збираються. Наразі ЄС не буде запроваджувати обмеження проти Усманова та Фрідмана.

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Водночас Велика Британія не підтримала рішення ЄС. Країна не зняла санкцій з двох російських олігархів.