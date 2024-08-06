Какими будут субсидии

Директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Елена Охрименко в эфире телемарафона объяснила, что перерасчет осуществили всем, кто имел право на назначение выплаты, передает 24 Канал.

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Так же будет и с субсидиями на отопительный период, который стартует 15 октября. Субсидии пересчитают без личного обращения заявителя.

На размер субсидий повлиял рост тарифа на электроэнергию.

Елена Охрименко Директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Если возьмем оплату за электроэнергию то до 1 июня киловатт стоил 2,64 гривны. А уже начиная с 1 июня, стоимость изменилась до 4,33 гривны за киловатт. В среднем человеку, который получает субсидию, на одного домохозяина предоставляется 70 киловатт электроэнергии. Если есть другие члены семьи, то на каждого члена семьи дается 30 дополнительных киловатт.

То есть, размер субсидии меняется в соответствии с актуальными тарифами на коммунальные услуги.

Кому все же надо обновить данные

Некоторым гражданам нужно обновить данные в Пенсионном фонде:

тем, кто снимает жилье;

домохозяйствам с внутренне перемещенными лицами;

тем, кто претендует на субсидии на сжиженный газ или печное топливо.

Важно! При изменении состава домохозяйства (например, выезд части семьи за границу) следует подать заявление и документы в Пенсионный фонд.