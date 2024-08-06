Якими будуть субсидії
Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко в етері телемарафону пояснила, що перерахунок здійснили всім, хто мав право на призначення виплати, передає 24 Канал.
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Так само буде і з субсидіями на опалювальний період, який стартує 15 жовтня. Субсидії перерахують без особистого звернення заявника.
На розмір субсидій вплинуло зростання тарифу на електроенергію.
Якщо візьмемо оплату за електроенергію то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи з 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловат електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї дається 30 додаткових кіловат.
Тобто, розмір субсидії змінюється відповідно до актуальних тарифів на комунальні послуги.
Кому все ж треба оновити дані
Деяким громадянам потрібно оновити дані у Пенсійному фонді:
- тим, хто винаймає житло;
- домогосподарствам з внутрішньо переміщеними особами;
- тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо.