Якими будуть субсидії

Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Олена Охріменко в етері телемарафону пояснила, що перерахунок здійснили всім, хто мав право на призначення виплати, передає 24 Канал.

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Так само буде і з субсидіями на опалювальний період, який стартує 15 жовтня. Субсидії перерахують без особистого звернення заявника.

На розмір субсидій вплинуло зростання тарифу на електроенергію.

Олена Охріменко Директорка Департаменту пенсійного забезпечення ПФУ Якщо візьмемо оплату за електроенергію то до 1 червня кіловат коштував 2,64 гривні. А вже починаючи з 1 червня, вартість змінилася до 4,33 гривні за кіловат. У середньому людині, яка отримує субсидію, на одного домогосподаря надається 70 кіловат електроенергії. Якщо є інші члени сім'ї, то на кожного члена сім'ї дається 30 додаткових кіловат.

Тобто, розмір субсидії змінюється відповідно до актуальних тарифів на комунальні послуги.

Кому все ж треба оновити дані

Деяким громадянам потрібно оновити дані у Пенсійному фонді:

тим, хто винаймає житло;

домогосподарствам з внутрішньо переміщеними особами;

тим, хто претендує на субсидії на скраплений газ або пічне паливо.

Важливо! При зміні складу домогосподарства (наприклад, виїзд частини родини за кордон) слід подати заяву та документи до Пенсійного фонду.