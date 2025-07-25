Украинцы могут потерять субсидии: кому надо обратиться в ПФУ

На отопительный и неотопительный сезон в Украине рассчитывают жилищные субсидии. Некоторые украинцы могут их потерять, если вовремя не обратиться в Пенсионный фонд.

Жилищная субсидия

Жилищная субсидия – это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с невысокими доходами, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Субсидии рассчитываются на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября, и на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля. Украинцам, которые получали жилищную субсидию в предыдущем периоде, выплату назначат автоматически.

Кто может потерять субсидию?

Субсидию могут не предоставить при определенных условиях:

смерть основного заявителя, на которого была оформлена помощь;

выявление в ходе проверки, что реальные доходы семьи выше задекларированных;

изменение места жительства получателем, поскольку субсидия закреплена за конкретным адресом;

кем-либо из членов домохозяйства была совершена крупная покупка на сумму более 100 тысяч гривен;

задолженность за коммуналку превысила 680 гривен.

Также без помощи могут остаться граждане, которые не подать повторное обращение с новым заявлением и декларацией о доходах и расходах.

По личному обращению жилищная субсидия на следующий период назначается, в частности, если:

в составе домохозяйства есть ВПЛ;

члены домохозяйства платят коммуналку, проживая в арендованном жилье;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

член домохозяйства обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Подать документы на назначение жилищной субсидии в органы ПФУ можно в один из выбранных способов:

обратиться в выбранный сервисный центр ПФУ;

отправить по почте на адрес органа ПФУ;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ.

Также документы можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины, ЦПАУ и через Дию.