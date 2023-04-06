Не успел – потерял субсидию: что нужно сделать украинцам до 1 мая

В апреле срок назначения субсидий на жилищно-коммунальные услуги истекает. Согласно этому, государство выплатит украинцам ранее выделенные субсидии. Однако некоторые могут потерять их.

Что нужно сделать, чтобы не потерять субсидию

Украинцы могут потерять субсидию, если не рассчитаются с долгами за коммунальные услуги. Их следует оплатить до 1 мая 2023 года.

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Жилищная субсидия не будет назначена автоматически, если:

имеющаяся просроченная более чем на 3 месяца задолженность, срок исковой давности которой не истек;

общая сумма задолженности превышает 680 гривен.

Как рассчитать размер субсидии

что во время военного положения должников не штрафуют и не прекращают предоставление услуг. Однако если вовремя не оплатить воротничковую угрозу лишения субсидии реальна.

В Минсоцполитики объяснили, что размер рассчитывается по формуле:

Обратите внимание, что жилищная субсидия рассчитывается отдельно на отопительный и неотапливаемый сезоны. Кроме того, размер назначенной субсидии можно узнать по ссылке.

Цена на газ в мае

Пока действует мораторий на повышение стоимости жилищно-коммунальных услуг, в Украине цены на голубое топливо пока не будут повышаться. Итак, в мае тарифы для потребителей останутся на неизменном уровне.

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Сейчас цена газа колеблется от 7,70 до 9,99 гривны за кубометр. Дешевую цену предлагают компании "Эру людям" и "ETG.UA" - 7,70 и 7,80 гривны соответственно.