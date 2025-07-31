Что известно об экспорте российской нефти?

Об этом свидетельствуют данные трейдеров и LSEG, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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С момента введения Евросоюзом в феврале 2023 года санкций на импорт нефтепродуктов из России, экспортные потоки нефти из российских портов были переориентированы преимущественно в страны Азии, а также в Турцию, Бразилию и Африку.

В июне поставки российской нефти в Индию уменьшились на 5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 250 тысяч тонн. А в целом за первое полугодие объем отгрузок превысил 1,4 миллиона тонн.

Сырье поступает в индийские порты Хазира, Мундра и Сикка на нефтехимические предприятия,

– добавили в материале.

Индия частично заменила нефть из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) российскими объемами. Так в Нью-Дели воспользовались более низкими ценами после введения ЕС ценового потолка на нефтепродукты из России.

Однако экспорт нефти из российских портов на Тайвань в прошлом месяце вырос вдвое по сравнению с маем – до 234 тысяч тонн, достигнув 1,27 миллиона тонн за январь-июнь 2025 года.

Сингапур, Малайзия, Турция и Китай также стали основными направлениями экспорта российской нефти в июне. В то же время поставки в порт Фуджейра в ОАЭ не осуществлялись.

Несколько танкеров, загрузивших в июне всего около 300 тысяч тонн нефти в портах России, выбрали на пути в Азию обходной маршрут вокруг мыса Доброй Надежды на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Обратите внимание! Трейдеры начали перенаправлять танкеры обходным маршрутом вокруг Африки вместо традиционного короткого пути через Красное море еще с декабря 2023 года из-за роста атак хуситов на суда, проходящие через Суэцкий канал.