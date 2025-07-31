Що відомо про експорт російської нафти?

Про це свідчать дані трейдерів і LSEG, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також За купівлю російської нафти: США пригрозили одній з країн митами у розмірі 100%

З моменту запровадження Євросоюзом у лютому 2023 року санкцій на імпорт нафтопродуктів із Росії, експортні потоки нафти з російських портів були переорієнтовані переважно до країн Азії, а також до Туреччини, Бразилії та Африки.

У червні постачання російської нафти до Індії зменшилися на 5% порівняно з попереднім місяцем – до 250 тисяч тонн. А загалом за перше півріччя обсяг відвантажень перевищив 1,4 мільйона тонн.

Сировина надходить до індійських портів Хазіра, Мундра та Сікка на нафтохімічні підприємства,

– додали у матеріалі.

Індія частково замінила нафту з Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) російськими обсягами. Так у Нью-Делі скористалися нижчими цінами після запровадження ЄС цінової стелі на нафтопродукти з Росії.

Однак експорт нафти з російських портів на Тайвань минулого місяця зріс удвічі порівняно з травнем – до 234 тисяч тонн, досягнувши 1,27 мільйона тонн за січень-червень 2025 року.

Сінгапур, Малайзія, Туреччина та Китай також стали основними напрямками експорту російської нафти в червні. Водночас постачання до порту Фуджейра в ОАЕ не здійснювалися.

Кілька танкерів, що завантажили в червні загалом близько 300 тисяч тонн нафти в портах Росії, обрали на шляху до Азії обхідний маршрут навколо мису Доброї Надії на тлі ескалації конфлікту між Іраном та Ізраїлем.

Зауважте! Трейдери почали перенаправляти танкери обхідним маршрутом навколо Африки замість традиційного коротшого шляху через Червоне море ще з грудня 2023 року через зростання атак хуситів на судна, що проходять через Суецький канал.