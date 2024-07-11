Изменится ли ситуация в июле
В июле повторного роста тарифа на электроэнергию не предвидится. Он и в дальнейшем будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час.
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Однако, именно в июле украинцы почувствуют насколько выросли их платежки, после увеличения тарифа в июне. Поскольку стоимость электроэнергии повысили почти вдвое, подорожание будет весомым.
Разберемся на примере. Представим, что семья потребила 300 киловатт за месяц. Ранее, ей пришлось бы заплатить за электроэнергию 792 гривны, а теперь – 1 296 гривен.
Как уменьшить размер платежек
Украинцы могут уменьшить размер своей коммуналки, оформив субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением, добавив следующие документы:
- декларация о доходах и расходах лиц;
- справка о доходах;
- удостоверение личности.