Изменится ли ситуация в июле

В июле повторного роста тарифа на электроэнергию не предвидится. Он и в дальнейшем будет составлять 4,32 гривны за киловатт-час.

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Однако, именно в июле украинцы почувствуют насколько выросли их платежки, после увеличения тарифа в июне. Поскольку стоимость электроэнергии повысили почти вдвое, подорожание будет весомым.

Разберемся на примере. Представим, что семья потребила 300 киловатт за месяц. Ранее, ей пришлось бы заплатить за электроэнергию 792 гривны, а теперь – 1 296 гривен.

Напомним! Ранее тариф на электроэнергию составлял 2,64 гривны за киловатт-час.

Как уменьшить размер платежек

Украинцы могут уменьшить размер своей коммуналки, оформив субсидию. Для этого нужно обратиться в ответственные органы со специальным заявлением, добавив следующие документы:

декларация о доходах и расходах лиц;

справка о доходах;

удостоверение личности.

Обратите внимание! Во внимание берутся доходы всех членов домохозяйства, которые фактически проживают в помещении.