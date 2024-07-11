Чи зміниться ситуація у липні

У липні повторного зростання тарифу на електроенергію не передбачається. Він і надалі складатиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

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Однак, саме у липні українці відчують наскільки зросли їхні платіжки, після збільшення тарифу у червні. Оскільки вартість електроенергії підвищили майже вдвічі, подорожчання буде вагомим.

Розберемося на прикладі. Уявимо, що родина спожила 300 кіловатів за місяць. Раніше, їй довелось би сплатити за електроенергію 792 гривні, а тепер – 1 296 гривень.

Нагадаємо! Раніше тариф на електроенергію складав 2,64 гривні за кіловат-годину.

Як зменшити розмір платіжок

Українці можуть зменшити розмір своєї комуналки, оформивши субсидію. Для цього потрібно звернутись у відповідальні органи зі спеціальною заявою, додавши такі документи:

декларація про доходи і витрати осіб;

довідка про доходи;

посвідчення особи.

Зверніть увагу! До уваги беруться доходи усіх членів домогосподарства, які фактично проживають у помешканні.