Тариф на свет с 1 июня: вырастет ли цена для населения и бизнеса и повлияет ли это на отключения

Повышение тарифа на электроэнергию для населения может произойти с 1 июня. Впрочем, есть вероятность, что это может произойти и с 1 июля. Ориентировочно киловатт будет стоить до 5 гривен. В то же время решение о повышении цен для бизнеса уже принято.

Сколько сейчас украинцы платят за свет

Тариф на свет в Украине сейчас составляет 2,64 гривны за киловатт-час независимо от потребленного объема электроэнергии. Последний раз он менялся год назад, 30 мая. Также в 2023 году вырос тариф и на распределение электроэнергии.

К теме Чтобы избежать переплат: когда нужно передавать показания счетчика за свет

По прогнозам экспертов тариф для населения может вырасти чуть ли не вдвое в ближайшие дни. Также заместитель министра энергетики Николай Колесник ранее отмечал, что повышение тарифов на электроэнергию в прошлом году оправдало себя, ведь благодаря этому, восстановили 3 гигаватта мощностей.

Сколько будет платить население за свет в июне

В результате ракетных обстрелов Россией энергосистемы Украины почти 80% объектов генерации электроэнергии были уничтожены или серьезно повреждены. Сейчас общие убытки оцениваются более чем в 1 миллиард долларов. Также в системе наблюдается дефицит мощностей, который составляет 8 гигаватт.

Во время разговора с 24 Каналом эксперт Олег Попенко рассказал, что Кабмин неоднократно подчеркивал то, что цена на электроэнергию для населения может вырасти. Планируется, что цена поднимется до 4,80 гривны за киловатт.

Олег Попенко Эксперт по вопросам жилищно-коммунальных услуг Впрочем, окончательного решения относительно поднятия еще нет. Завтра, 31 мая, планируется внеочередное заседание Кабмина, где, вероятнее всего, будет принято решение о повышении тарифа либо с 1 июня, либо с 1 июля.

Предполагается, что тариф не будут поднимать для тех, кто в месяц потребляет менее 100 киловатт. Для таких потребителей цена в дальнейшем будет составлять нынешние 2,64 гривны за киловатт.

Однако для тех, кто будет использовать более 100 киловатт, платежка придет по новому тарифу.

Например, если человек после того, как будет принято решение о повышении стоимости света, в месяц потребил 200 киловатт, тогда за свет придется заплатить 744 гривны.

За аналогичное количество киловатт на сегодня население платит 528 гривен.

Какие цены на свет для бизнеса

Национальная комиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня.

Попенко рассказывает, что тарифы выросли в мае относительно апреля где-то на 24 – 26%. И еще на 25% ориентировочно вырастут по отношению июнь к маю.

Но и это еще не все. Ожидается рост стоимости распределения и стоимости передачи, то есть услуги Укрэнерго вырастут ориентировочно на 20%. Также это будет касаться облэнерго, но точных подсчетов еще нет. В общем, тарифы электроэнергии вырастут для бизнеса минимум на 50%. Цифры растут не по дням, а по часам,

– говорит Олег Попенко.

Максимальные предельные цены на рынке на сутки вперед:

с 00:00 до 07:00 и с 11:00 до 17:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час (сейчас 3 000 гривен за мегаватт-час),

с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 – 6 900 гривен за мегаватт-час (сейчас с 07:00 до 08:00 – 5 600 гривен за мегаватт-час),

с 17:00 до 23:00 – 9 000 гривен за мегаватт-час (сейчас – 7 500 гривен за мегаватт-час).

При этом минимальная предельная цена остается на уровне 10 гривен за мегаватт-час.

Относительно балансирующего рынка, то цены такие:

с 00:00 до 07:00 – 6 600 гривен за мегаватт-час (сейчас 4 000 гривен),

с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 – цена остается 8 250 гривен за мегаватт-час,

с 17:00 до 23:00 – 10 000 гривен за мегаватт-час (сейчас 8 250 гривен),

с 23:00 до 00:00 – 8 250 гривен за мегаватт-час (сейчас 4 000 гривен).

Почему тариф на свет может вырасти летом

В комментарии 24 Каналу эксперт по рынку энергетики Владимир Омельченко объяснил, что прежде всего у "Энергоатома" и "Укрэнерго" нет возможности покрывать разницу между рыночной и ценой для населения. А эта разница сейчас достаточно существенная.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Для промышленности цена около 7,50 гривен. Цена электрической энергии конечная для населения 2,64 гривны. Эту разницу покрывал "Энергоатом" и компания "Укрэнерго". Но приблизительная сумма покрытия расходов этих компаний 150 миллиардов гривен. Сейчас этих возможностей у них нет.

Омельченко также напомнил, что "Укргидроэнерго" потеряла примерно 50% мощности от обстрелов. Компания "Энергоатом" потеряла больше всего – ЗАЭС, во-первых, а во-вторых – она сейчас ушла в ремонтную кампанию. Своих атомных блоков для подготовки к осенне-зимнему периоду у них тоже нет, соответствующих средств, чтобы покрывать эту разницу.

Повлияет ли новый тариф на отключение света

Что касается того, может ли повышение тарифа на электроэнергию способствовать уменьшению отключений света летом и в дальнейшем, то Омельченко объясняет, что это так не работает, ведь летом наоборот может быть и больше, чем было из-за пиковой нагрузки на энергосистему.

С одной стороны, ремонтной кампании, а с другой стороны – увеличатся расходы из-за жаркой погоды и повышенного использования кондиционеров. Это, во-первых. А во-вторых, за два месяца невозможно отремонтировать значительные объемы разрушенной мощности, поскольку это требует гораздо больше времени,

– добавляет он.

Также эксперт отмечает, что отключение света из-за дефицита и нагрузки на энергосистему могут продолжаться не только в течение всей войны, но и некоторое время после ее окончания. "Восстановить полностью все мощности не представляется возможным. Есть шанс восстановить какую-то часть этих мощностей, чтобы было меньше дефицита и чтобы обеспечить целостность энергетической системы, минимально необходимые потребности населения и промышленности особенно оборонной. Это главные цели", – резюмирует он.

Как сэкономить и платить за свет меньше

Замените обычные лампы на LED

Немного сэкономить на электроэнергии возможно, заменив старые лампы накаливания на энергоэффективные LED лампы, ведь первые имеют низкую механическую устойчивость, служат короткий срок и имеют высокую температуру поверхности.

Перейдите на зонный тариф

Зонные тарифы – это система, где цены на электроэнергию зависят от времени суток. В Украине существуют два вида зонных тарифов: двухзонный и трехзонный. В первом случае сутки разделяют на два периода: день и ночь, во втором – на три: ночь, пиковый и полупиковый.

Использование бытовой техники с "эко" режимом

Холодильник потребляет до 20% от общего количества потребленной электроэнергии семьей. Также немалый объем потребляет телевизор, стиральная машина. Поэтому вы можете самостоятельно определить приоритетность работы той или иной бытовой техники и экономить таким образом.

Большинство современной бытовой техники имеет режим "эко", который предназначен для экономии энергии и снижения расходов, а также помогает продлить срок службы техники. Поэтому переключив технику на него можно немало сэкономить.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика 24 Канала