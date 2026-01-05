Оклады в бюджетной сфере с 2026 года будут считать от новой тарифной ставки
- С 1 января 2026 года должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составит 3 470 гривен по ЕТС.
- Нормы касаются работников образования, здравоохранения, культуры и других отраслей, финансируемых из бюджета.
С 1 января 2026 года правительство определило размер должностного оклада работника 1-го тарифного разряда по Единой тарифной сетке. Речь идет о работниках учреждений, заведений и организаций бюджетной сферы.
Как теперь рассчитывают должностные оклады?
От этого показателя будут рассчитывать другие должностные оклады и обеспечивать дифференциацию зарплат. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №4 от 2 января 2026 года.
Правительство внесло изменения в постановление № 1298 от 30 августа 2002 года "Об оплате труда работников на основе Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы".
Согласно им, должностные оклады (тарифные ставки) с 1 января 2026 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда – 3 470 гривень.
Поэтому руководителям бюджетных учреждений поручили провести дифференциацию заработной платы работников, которые получают "минималку", в пределах имеющегося фонда зарплаты.
Для этого им рекомендуют устанавливать доплаты, надбавки, премии с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы.
Напомним, Единая тарифная сетка (ЕТС) – это система тарифных разрядов и коэффициентов, по которой должностные оклады определяют путем умножения оклада (ставки) работника 1-го тарифного разряда на соответствующий тарифный коэффициент.
Обратите внимание! Нормы документа касаются работников образования, здравоохранения, культуры и других отраслей, финансируемых из бюджета. В то же время ЕТС не применяют к оплате труда государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.
К слову, Бюджетная декларация на 2026 – 2028 годы предусматривает учет показателей должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС:
с 1 января 2027 года – 3 744 гривны,
с 1 января 2028 года – 4018 гривен.
Какова ситуация с зарплатой в Украине?
В ноябре 2025 года средняя зарплата по Украине выросла на 0,9% по сравнению с октябрем – до 27 167 гривен. Самые высокие зарплаты были в Киеве, а наименьшие – в Кировоградской области.
Также известно, что больше всего получали ИТ-шники, тогда как меньше всего – педагоги.
По состоянию на 1 декабря 2025 года задолженность по выплате заработной платы в целом по стране составляла 3,8 миллиарда гривен.