Нефтегазовые доходы России могут "сдуваться": при чем тут украинские дроны

Несмотря на то, что Россия планирует в 2024 году привлечь больше поступлений в бюджет с нефтегазовой промышленности, чем в прошлом году, ситуация с количеством топлива и ремонтом нефтеперерабатывающих заводов после украинских атак желает лучшего. Поэтому пока одна из главных отраслей страны-агрессора страдает, до тех пор "кормить" военную машину Кремля будет становиться труднее.

Сможет ли Россия больше заработать в 2024 году

Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Роксолана Пидласа в комментарии 24 Каналу рассказала, что Россия не смогла привлечь в бюджет за прошлый год больше поступлений, чем планировала.

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По ее словам нефтегазовые доходы федерального бюджета России в прошлом году составили 8,8 триллиона рублей, а это более 99 миллиардов долларов.

Роксолана Пидласа Председатель Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины Это меньше, чем во все предыдущие годы. А в 2024 году Кремль заложил в федеральный бюджет поступления от нефтегазовых доходов на уровне 11,5 триллиона рублей.

Впрочем, по мнению Пидласой, это решение довольно поспешное и слишком оптимистичное. Все из-за того, что:

Усиление соблюдения ценовых ограничений на российскую нефть и нефтепродукты могут изменить это, Кроме того, Главное управление разведки Украины тоже внесет коррективы в этот план.

Нефтегазовые доходы не имеют конкретного направления, но очевидно, что Россия финансирует войну из федерального бюджета,

– добавляет председатель Комитета по вопросам бюджета.

Как мировое сообщество может повлиять на доходы Кремля

В начале марта России пришлось ввести запрет на экспорт сырья из-за последствий от украинских атак.

Недавно Минфин России отчитался о выполнении бюджета за I квартал текущего года, где отметил, что Кремль получил от продажи нефти и газа за период с января по март на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Роксолана Пидласа считает, что уменьшить поступления в бюджет России можно благодаря следующим факторам:

Жесткое применение ценовых ограничений и уже наложенных санкций,

Поддержка ударов украинской армии по российским НПЗ,

Применение вторичных санкций за нарушение ценового потолка на российскую нефть и нефтепродукты.

Применение таких вторичных санкций к "Совкомфлоту", перевозившему нефть, которая продавалась дороже 60 долларов за баррель. В результате все индийские НПЗ отказали принимать танкеры "Совкомфлота",

– рассказывает Пидласа.

Пидласа добавляет, что страны Евросоюза, которые ранее получили исключение из эмбарго на импорт российской нефти, а это Венгрия, Словакия и Чехия, должны работать над полным отказом от российского топлива. Кстати, с 1 марта Болгария уже официально отказалась от российской нефти.

Украинские дроны и нефтеперерабатывающая отрасль оккупантов

Для 24 Канала эксперт в сфере энергетики Сергей Куюн рассказал, что удары украинскими дронами по российским НПЗ наделали ущерба россиянам на сотни миллионов долларов.

Сергей Куюн Директор консалтинговой компании А-95 Россия понесет потери в международном, медийном и даже военном плане, потому что они будут вынуждены что-то делать с противовоздушной обороной. Благодаря этому "обнажится" какое-то новое направление на фронте, которое ВСУ сможет использовать для новых атак.

По информации для 24 Канала от одного из высокопоставленных чиновников НАТО, на сегодня атаки украинских дронов вывели из строя 15% нефтеперерабатывающей отрасли России. Как известно, именно эта отрасль является одной из основных в российской промышленности и едва ли не крупнейшим источником доходов в бюджет.

Российские данные свидетельствуют, что в I квартале 2024 года производство бензина уже сократилось на 14%. Кстати, последствия могут быть более масштабными, ведь российская сторона неохотно признает успехи украинских атак.

Для россиян за последнее время стоимость топлива начала расти. Поэтому, месяц назад, 13 марта, бензин АИ-95 подорожал до 60,569 тысячи рублей за тонну – это максимальная отметка с конца сентября 2023 года.

Как сообщают в Reuters, руководство страны-агрессора планирует снизить требования по качеству на топливо. И все для того, чтобы благодаря низкокачественному бензину не вызвать возможного дефицита топлива.

Как быстро Россия сможет восстановить поврежденные НПЗ

Немало российских предприятий за последние месяцы стали целью украинских дронов, среди них такие: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших заводов "Роснефти", Лукойл-Волгограднефтепереработка – крупнейший НПЗ Южного округа России, Рязанский нефтеперерабатывающий завод – крупнейший НПЗ России, который потерял в результате 70% своей мощности и тому подобное.

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил о восстановлении всех поврежденных НПЗ до конца весны 2024 года. Но это заявление было слишком громким, учитывая ряд нюансов.