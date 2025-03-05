Товарооборот Украины и Польши

Во время встречи представителей Минагрополитики с представителями польского бизнеса, передает 24 Канал со ссылкой на Минагрополитики.

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Как заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, большая часть товарооборота таки пришлась на польский экспорт в Украину.

Виталий Коваль Министр аграрной политики Украины Товарооборот между двумя странами за 2024 год составил 11,7 миллиарда долларов. Из них почти 7 миллиардов – Польша экспортирует в Украину. А только 4,6 миллиардов – это экспорт украинских товаров в Польшу. Эту ситуацию нужно менять и бизнес, как раз те, кто может стать двигателями движения в увеличении взаимоторговли.

По агропродукции, то в 2023 году Польша поставила в Украину средства производства и минеральные удобрения на 354 миллиона долларов, что является весомой составляющей украинского аграрного сектора. Он объяснил, как торговые отношения влияют на эффективность аграриев.

Например, чтобы вырастить тонну украинской кукурузы, мы должны импортировать 75% составляющих. То есть от успеха украинских аграриев зависит прибыльность международных компаний и польских, в том числе,

– отмечает министр.

Интересно! Во время встречи также обсуждали сотрудничество в сфере производства удобрений и развития биоэтанола, который может стать альтернативным топливом не только для сельскохозяйственной техники, но и для автомобилей. Также Коваль отметил, что Украина в целом импортирует 1,5 миллиона тонн дизельного топлива и бензина.