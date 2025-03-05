Товарообіг України та Польщі

Під час зустрічі представників Мінагрополітики з представниками польського бізнесу, передає 24 Канал з посиланням на Мінагрополітики.

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Як заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, більша частина товарообігу таки припала на польський експорт в Україну.

Віталій Коваль Міністр аграрної політики України Товарооборот між двома країнами за 2024 рік склав 11,7 мільярда доларів. З них майже 7 мільярдів – Польща експортує в Україну. А лише 4,6 мільярдв – це експорт українських товарів до Польщі. Цю ситуацію потрібно змінювати і бізнес, якраз ті, хто може стати рушіями руху в збільшенні взаємоторгівлі.

Щодо агропродукції, то у 2023 році Польща поставила в Україну засоби виробництва та мінеральні добрива на 354 мільйони доларів, що є вагомою складовою українського аграрного сектору. Він пояснив, як торгівельні відносини впливають на ефективність аграріїв.

Наприклад, щоб виростити тонну української кукурудзи, ми маємо імпортувати 75% складових. Тобто від успіху українських аграріїв залежить прибутковість міжнародних компаній і польських, в тому числі,

– зазначає міністр.

Цікаво! Під час зустрічі також обговорювали співпрацю у сфері виробництва добрив та розвитку біоетанолу, який може стати альтернативним паливом не тільки для сільськогосподарської техніки, а й для автомобілів. Також Коваль наголосив, що Україна загалом імпортує 1,5 мільйона тонн дизельного пального та бензину.