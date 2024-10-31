Влияние на цены "тысячи от Зеленского"

Тысяча от Зеленского не будет иметь опасного эффекта на цены в Украине, передает 24 Канал ссылаясь брифинг главы НБУ Андрея Пышного.

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Андрей Пышный Глава НБУ Сейчас мы не видим окончательных параметров этой инициативы. Мы знаем, что над ее реализацией работает правительство. Окончательные эффекты будем оценивать, уже получив окончательное решение.

Однако говорить об ощутимом эффекте пока рано.

Остальные вопросы, я думаю, стоит переадресовать в сторону правительства,

– сказал он.

Также Пышный рассказал, что свою тысячу гривен он потратит на донат на ВСУ.

Напомним! Тысячу гривен украинцы получат с 1 декабря этого года.