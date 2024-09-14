Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о госбюджете. Изменится ли размер минимальной пенсии в 2025 году, передает 24 Канал.

Смотрите также Какой размер минимальной зарплаты в госбюджете-2025

Размер минимальной пенсии в 2025 году

Согласно проекту госбюджета на 2025 год, социальные стандарты, в частности, минимальная заработная плата и прожиточный минимум остаются на уровне декабря 2024-го.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что представленный Кабинетом Министров проект не предусматривает повышения минимальной пенсии.

Бездефицитность 2-й год подряд бюджета Пенсионного фонда и сохранение на уровне 2024 года социальных стандартов вылилось на определение объема трансферта Фонда на пенсионное обеспечение,

– говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Краткая справка. Сейчас минимальная пенсия в Украине составляет 2361 гривну.

Заметим, накануне, 10 сентября, премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в марте 2025 года будет проведена следующая индексация пенсий.